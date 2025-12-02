Policiales

Presuntos homicidas huyeron antes de ser allanados; uno fue baleado en tiroteo con Policía

La Jefatura de Policía de Montevideo intervino este martes tras identificar a dos hombres que eran buscados como sospechosos de un homicidio cometido la semana pasada en el barrio Manga.

Según informó Telemundo (Canal 12), al llegar los efectivos a un domicilio en el barrio Cerrito de la Victoria con una orden de allanamiento, los hombres huyeron antes de que comenzara el operativo.

Minutos después, los uniformados hallaron a los sospechosos circulando en moto e inició una persecución que concluyó en la zona de Plácido Ellauri, en la intersección de Teniente Rinaldi y Pasaje E.

Al verse acorralados, uno de los fugitivos escapó a pie y abrió fuego contra la Policía. En respuesta, los agentes repelieron el ataque.

Como resultado, un joven de 19 años fue alcanzado por un disparo en el tórax. Fue trasladado con urgencia a un centro asistencial, donde permanece internado en estado grave.

El otro implicado, un menor de 17 años, fue detenido al finalizar la persecución. En la escena se incautó un revólver calibre 38, que estaba en poder del herido.

Según las autoridades, ambos estuvieron involucrados en el asesinato —registrado el pasado 25 de noviembre en las calles Eduardo Salterain y Luis Azarola Gil— de un hombre de 41 años, quien recibió tres disparos a quemarropa. Los investigadores manejan como hipótesis un conflicto vecinal entre familias como posible motivación del crimen.

En el procedimiento trabajaron equipos de Policía Científica, Homicidios, Brigada de Delitos Automotores y efectivos de la Unidad de Reacción de Patrullas Motorizadas de la Zona Operacional III.

