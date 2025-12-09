Prestigioso abogado terminó en la comisaría con dos prostitutas: no quiso pagarles

Curiosidades

Un polémico hecho sacudió en las últimas horas a Brasilia, luego de que un prestigioso abogado local fuera denunciado por dos prostitutas por presuntamente no acceder a pagar por sexo, informaron medios locales.

Todo comenzó el domingo de madrugada en un restaurante de lujo de la capital brasileña. Allí, el abogado Hans Weberling coincidió con las dos mujeres, que asistían a una reunión social.

Si bien el defensor señaló que el encuentro fue casual y que acordaron tener sexo de forma gratuita, una de las jóvenes señaló que, desde el primer momento, dejó claro que no tenía sexo con clientes ni conocidos y que solo aceptaría continuar la noche si había una compensación económica: unos 5.000 reales por cada una. También afirmó que Weberling aceptó sin dudar, asegurando que el dinero no sería un problema.

Tras el presunto acuerdo, los tres se dirigieron al estudio jurídico del abogado y tuvieron sexo.

Tras el acto, las mujeres exigieron el pago inmediato, pero tuvieron la negativa de Weberling, quien señalaron que cambió de actitud y dijo que abonaría recién al día siguiente.

Por eso, las mujeres llamaron a la Policía, que trasladó a todas las partes a una comisaría para tomar declaraciones. Weberling negó cualquier acuerdo económico y sostuvo que conocía a las mujeres de antes y que todo se dio de forma “espontánea”.

El caso quedó registrado y está bajo investigación. El abogado sostiene que no hubo trato monetario, y todo fue un malentendido.

