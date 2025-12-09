Préstamos para pasivos del BROU: cuánto dinero se puede pedir y cuáles son los requisitos

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) comenzó este martes 9 de diciembre con la atención presencial en las 130 sucursales de todo el país para que jubilados y pensionistas puedan pedir o renovar préstamos para pasivos.
Según informó Presidencia, quienes perciben menos de $ 30.000 nominales también pueden solicitar el préstamo por teléfono o WhatsApp. A través de eBROU se accede a una bonificación adicional.
El préstamo para pasivos es una línea de crédito que la institución brinda a esta población con tasas bonificadas.
La campaña, que cumple 20 años, comenzó en noviembre. Más de 100.000 personas accedieron a estos préstamos, informó la gerenta general del BROU, Mariela Espino. Desde el organismo prevén que la edición 2025 sea récord y alcance a casi 140.000 beneficiarios.
¿Cómo solicitar o renovar el préstamo?
El préstamo podrá ser solicitado o renovado por eBROU, con tasa bonificada, o de forma presencial.
Quienes cobran menos de $ 30.000 nominales también pueden solicitarlo telefónicamente —a través del 1996— o al Whatsapp —2 1990 000—, hasta el 22 de diciembre. El capital máximo que se otorga a los clientes que utilicen esta modalidad no podrá superar los $ 150.000.
Las solicitudes en sucursales se organizan según el dígito verificador de la cédula de identidad, con fechas escalonadas y horarios extendidos.
Quienes cobran su pasividad en el BROU:
- Dígitos 0 y 1: martes 9/12
- Dígitos 2 y 3: miércoles 10/12
- Dígitos 4 y 5: jueves 11/12
- Dígitos 6 y 7: viernes 12/12
- Dígitos 8 y 9: lunes 15/12
Quienes no cobran su pasividad en el BROU:
- Dígitos 0 y 1: martes 16/12
- Dígitos 2 y 3: miércoles 17/12
- Dígitos 4 y 5: jueves 18/12
- Dígitos 6 y 7: viernes 19/12
- Dígitos 8 y 9: lunes 22/12
La campaña se extenderá hasta el 30 de diciembre.
