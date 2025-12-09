Locales

Préstamos para pasivos del BROU: cuánto dinero se puede pedir y cuáles son los requisitos

El Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) comenzó este martes 9 de diciembre con la atención presencial en las 130 sucursales de todo el país para que jubilados y pensionistas puedan pedir o renovar préstamos para pasivos.

Según informó Presidencia, quienes perciben menos de $ 30.000 nominales también pueden solicitar el préstamo por teléfono o WhatsApp. A través de eBROU se accede a una bonificación adicional.

El préstamo para pasivos es una línea de crédito que la institución brinda a esta población con tasas bonificadas.

La campaña, que cumple 20 años, comenzó en noviembre. Más de 100.000 personas accedieron a estos préstamos, informó la gerenta general del BROU, Mariela Espino. Desde el organismo prevén que la edición 2025 sea récord y alcance a casi 140.000 beneficiarios.

¿Cómo solicitar o renovar el préstamo?

El préstamo podrá ser solicitado o renovado por eBROU, con tasa bonificada, o de forma presencial.

Quienes cobran menos de $ 30.000 nominales también pueden solicitarlo telefónicamente —a través del 1996— o al Whatsapp —2 1990 000—, hasta el 22 de diciembre. El capital máximo que se otorga a los clientes que utilicen esta modalidad no podrá superar los $ 150.000.

Las solicitudes en sucursales se organizan según el dígito verificador de la cédula de identidad, con fechas escalonadas y horarios extendidos.

Quienes cobran su pasividad en el BROU:

Dígitos 0 y 1: martes 9/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 10/12

Dígitos 4 y 5: jueves 11/12

Dígitos 6 y 7: viernes 12/12

Dígitos 8 y 9: lunes 15/12

Quienes no cobran su pasividad en el BROU:

Dígitos 0 y 1: martes 16/12

Dígitos 2 y 3: miércoles 17/12

Dígitos 4 y 5: jueves 18/12

Dígitos 6 y 7: viernes 19/12

Dígitos 8 y 9: lunes 22/12

La campaña se extenderá hasta el 30 de diciembre.