Preso por crímenes de la dictadura denunció que lo intentaron matar en el CTI del Policial

El comisario mayor retirado Ricardo Medina, quien se encuentra en la cárcel tras ser condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura, denunció que durante una salida transitoria lo intentaron matar cuando estaba internado en CTI.

Medina, quien se encuentra recluido en la cárcel de Domingo Arena, sufrió un accidente doméstico el pasado 8 de febrero luego de que cayera de una escalera. Ante esto, fue llevado al Hospital Policial —con previa autorización de la Justicia— y lo dejaron algunas horas en CTI producto de las lesiones que había sufrido.

De acuerdo con la denuncia, de la que informó Búsqueda y a la que accedió Montevideo Portal, el personal médico se enteró de “de su identidad y de su situación procesal” por lo que procedieron “a desconectar los equipos de alta tecnología de soporte vital y monitoreo de paciente crítico”, indica el texto que fue firmado por la hija de Medina en seccional policial.

En la denuncia, además, la hija de Medina asegura que los profesionales mantuvieron una reunión porque había quienes se negaban a atender a “un violador de los derechos humanos” mientras que otros no estaban de acuerdo con la postura de sus compañeros.

Una vez que los aparatos quedaron desconectados, según el relato en sede policial, un enfermero se acercó y Medina le preguntó si “planeaban” algo contra él. El profesional respondió que sí, pero que no estaba “de acuerdo con esas cosas”. Luego, volvió a conectar los aparatos.

Medina es uno de los principales acusados de ejecutar el asesinato y desaparición de María Claudia García de Gelman.

Fue inicialmente policía de la Guardia de Granaderos y se integró a la operativa de inteligencia en la dictadura. Además de ser condenado en Uruguay y el extranjero por su participación en crímenes de lesa humanidad, fue procesado por delitos comunes, junto a José Nino Gavazzo en 1995.

