Presidente y gerente de ASSE fueron operados tras sufrir accidente de tránsito en ruta 8

Montevideo Portal

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, y el gerente general del organismo, Federico Martirena, fueron operados en las últimas horas tras haber sufrido un accidente de tránsito el pasado jueves.

El hecho se dio en la noche, sobre la ruta 8, a la altura del departamento de Lavalleja. Ninguno de los resultó herido de gravedad, pero ambos debieron ser trasladados a sus respectivas mutualistas.

Desde ASSE informaron que, en el caso de Danza, se debió realizar un drenaje de tórax porque sufrió un traumatismo. Tendrá que estar de 48 a 72 horas internado en observación.

Martirena, en tanto, requirió cirugía por una luxofractura de un dedo de la mano. También debió entrar a block por un escalpe en una de sus piernas. Entre las lesiones que sufrió el jerarca, se fracturó cuatro costales, pero no requirió tratamiento quirúrgico.

Danza y Martinera regresaban a Montevideo de una recorrida por los hospitales de Melo y Río Branco, en Cerro Largo. Además de ellos, iban otras tres personas en el auto oficial.

Hubo otro vehículo involucrado, que circulaba en sentido contrario, y colisionó con la camioneta de ASSE.

