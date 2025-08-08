Policiales

Presidente del sindicato de la Guardia Republicana denunció amenaza tras mensaje en redes

Montevideo Portal

El presidente del sindicato de la Guardia Republicana, Carlos Piedra, denunció una amenaza que recibió en redes sociales algunos días atrás.

Según informó Radio Monte Carlo y confirmó Montevideo Portal en diálogo con Piedra, un usuario anónimo comentó una publicación del periodista Eduardo Preve acerca de una denuncia en contra del sindicalista. “Un tiro en la cabeza de una a ese hdp”, reza uno de los comentarios del posteo.

Así, el dirigente sindical aseguró que radicó la denuncia ante seccional policial Nº 16 el pasado miércoles 6 de agosto.

Según añadió, la Justicia dispuso que Policía Científica corroborara que la advertencia “sea verídica”. Es decir, en la instancia actual de la investigación se analizarán las pruebas que presentó Piedra para ver si son “fehacientes”.

El paso siguiente sería notificar a la Unidad de Cibercrimen, acotó el sindicalista.

“[Esto] puede ser una publicación como puede ser una amenaza real, más por la exposición que he tenido”, concluyó.

