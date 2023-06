Presidente del Comité Israelita: “Es una idea maravillosa” modificar águila del Graf Spee

Locales

El presidente del Comité Central Isrealita del Uruguay (CCIU), Roby Schindler, opinó, en entrevista con 12 PM (Azul FM) que, “a primera vista”, es una “noticia muy buena e importante” la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de reconvertir el águila del Graf Spee en una estatua de una paloma de la paz, obra que estará a cargo del escultor Pablo Atchugarry.

“No salgo de mi sorpresa, porque este es un tema que venimos monitoreando hace ya unos cuantos años, en el entendido que el águila iba a ser eventualmente rematada y que el producido de ese remate se repartiría entre el Estado y quienes se encargaron de la búsqueda”, dijo el titular de la organización.

“Eso es lo que nosotros sabíamos y ese tema estaba como dormido. Esta noticia es música para nuestros oídos; por lo menos en lo personal, por lo poquito que escuché del presidente, es maravilloso. Porque conservar el elemento podría significar que alguien lo utilice para el día de mañana generar un espacio de culto al nazismo. Sabemos que, lamentablemente, hay gente que aún atiende ese tipo de ideas e ideologías”, agregó.

Schindler expresó que “no hay nada más hermoso que transformar”, y tomó las palabras de Atchugarry en la conferencia desde Torre Ejecutiva para decir: “Tomar un elemento que contiene la asquerosidad de la guerra y lo peor del humano, y convertirlo en algo tan simbólicamente importante como es la paloma de la paz”.

“Esto es una noticia realmente muy importante y muy buena, porque le va a dar un destino que no tiene que ver con lo malvado para lo que fue creado”, manifestó el titular del CCIU.

Sobre la idea de que el águila se expusiese en un museo, Schindler dijo: “En mi opinión personal, yo no quiero un elemento de esos. Por supuesto que hay muchos museos. Incluso los museos de recordación del Holocausto tienen elementos del estilo. Hay seguramente en algún museo uniformes, sombreros, símbolos nazis, y están en esos museos. Si esta águila terminaba en un museo, también hubiera sido una buena cosa”.

“Pero dejarlo librado a quién sabe quién pudiera acceder a él en una subasta pública era un riesgo que, entendíamos, no queríamos correr; pero por supuesto que si el destino hubiera sido un museo, ni que hablar. De hecho, creo que hay una réplica de esta misma águila con la esvástica en el Royal Museum de Londres [N. del R.: Se refiere al Imperial War Museum]. Para un museo sí, pero librarlo que no se sabe quién pueda acceder a comprarlo, me parece que no hubiera sido una buena cosa”, agregó.

“Ahora, repito, hay elementos que desconozco, porque por lo poco que recuerdo de lo que dijo el presidente de la República, el Estado es el propietario del águila, la verdad que no conocía esto, yo entendía que el águila debía rematarse; pero si el águila le corresponde al Estado uruguayo y decide transformar esa asquerosidad en una paloma de la paz, me parece una idea maravillosa, con la que aplaudo de pie”, sostuvo Schindler.