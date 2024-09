Presidente del BROU sobre línea de crédito de la AUF: “Los balances están auditados”

Política

El presidente del Banco República, Salvador Ferrer, fue consultado este martes por la decisión de la institución financiera de congelar una línea de crédito que tiene la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por US$ 9 millones.

El directorio del banco instruyó la semana pasada a los servicios auditores de la institución a solicitar información a la AUF sobres su balance, para validar la autenticidad de los estados contables que el organismo presentó para acceder a la línea de crédito.

La decisión tomada por el BROU se dio después de que varios clubes presentaran en Fiscalía una denuncia penal, por supuesta falta de transparencia y ocultamiento de información en el destino de fondos. En la acusación presentada, los clubes que llevaron adelante la denuncia presumen que hubo desvío de fondos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y balances falsos en la AUF durante la gestión del Ejecutivo pasado, según consignó el diario El País.

Ferrer fue consultado por este tema por el periodista Leonardo Sarro y respondió: “Hay temas que no deben comentarse públicamente. Con la AUF tenemos una excelente relación. No sé porque salió en la prensa, alguien hizo un comentario indebido. El banco no debe comentar las decisiones o conversaciones de su directorio y menos en temas sensitivos como un crédito”.

En esta línea, Ferrer dijo que no hay “ninguna alarma pública” y que los balances de la AUF “están auditados”.

“Lamentablemente hubo alguna filtración que no correspondía. Lo único cierto es que el banco no cuenta con el último balance y nos han prometido que lo presentarán en los próximos días. Pero los balances de la AUF han sido auditados por consultoras internacionales, por lo que hay no hay preocupación en el banco. [Los US$ 9 millones] es la línea de crédito que tiene la AUF y va a seguir contando sin problema”, afirmó el jerarca.

