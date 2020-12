Presidente de Junta de Cerro Largo tenía sexo con un adolescente de 16 y le ofrecía $500

Policiales

Fue condenado a dos años y medio de prisión el presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Gustavo Viera, por el delito de promesa de retribución o retribución a menores para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo.

La fiscal del caso, María Leticia Siqueira, dijo en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que "se probó el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad a cambio de sexo".

El presidente de la Junta estará noventa días en prisión domiciliaria total mientras se le realizará una evaluación médica para determinar si puede o no ingresar a un centro carcelario ya que presenta diversas patologías.

Este viernes Fiscalía publicó el pedido de formalización de Viera, donde se brindan algunos detalles más del caso y las pruebas que tiene la Fiscalía para lograr lo que fue la posterior condena.

En primer lugar, se destaca que, a través de una investigación de la División Especializada en Materia de Delitos Complejos, se logró imputar a otra persona por caso similar. Del análisis de esa investigación se investigó uno de los teléfonos celulares y se logró determinar que Viera mantenía relaciones sexuales a cambio de remuneración económica con un varón menor, estudiante de 16 años.

De estas conversaciones investigadas, la Fiscalía señala se recolectaron diversos elementos de prueba y evidencias "de la que sin lugar a dudas se desprende el relacionamiento sexual entre el ahora condenado y el menor a cambio de dinero y el ofrecimiento de dinero o favores a cambio de actos sexuales", que están previstos como un delito en el artículo 4 de la ley 17.815.

La Fiscalía publicó varias de las conversaciones entre ambos:

"...Viera: Como te andas portando Adolescente: Bn bs, vs. Viera.: Yo tranquilo, Y anoche que hiciste. Adolescente: nada dormí Viera: Cómo andabas con otro Adolescente: no, pero me acosté nomás trankilo, jajaj. Vs que haces. Viera: Yo estaba durmiendo. Ahora hasta el martes no estoy."

Luego el adolescente le solicita mediante audio si le puede conseguir unos pasajes para viajar en ómnibus, a lo que el imputado responde: "Dejame ver. Adolescente: Bueno avidae. Avisame. Viera: Mañana te aviso. Adolescente: Dale".

Posteriormente la Fiscalía publica otra conversación donde el condenado y el menor arreglan para un encuentro en la casa del edil, que fue verificada por las cámaras del Ministerio del Interior, ubicadas en las proximidades de Viera. "Verificadas las grabaciones de seguridad que conserva la oficina perteneciente al Centro de Comando Unificado del Ministerio del Interior, en relación a las filmaciones que existen en la esquina de calles xxxx. (cuadra de la finca del imputado), se aprecia en la misma fecha (28/07/2020), el momento en que el menor, ingresa a la finca a la hora 20:08 y posteriormente cuando se retira a la hora 20:28 del mismo día", indica la Fiscalía.

Luego se publica una nueva conversación donde queda plasmado que mantenían relaciones sexuales. "Adolescente: Me podés conseguir. Los boletos para el jueves. Para ir el jueves. Y venirme el lunes. Viera: Déjame ver mañana si me lo dan. Adolescente: Dale. Yo para así ir por el finde. Viera: Dale. Adolescente: Dale Viera.: Mañana escribime de mañana y llamo temprano. Adolescente: De mañana duermo.. Viera.: Dale cuando te levantes. Adolescente: Dale, ojalá los consigas. Viera.: Y cuando vengas a levantarlos me haces el amor". Luego de este diálogo, el celular del menor fue incautado por la Policía.

La fiscal indica que, de la declaración del adolescente, emerge que mantuvo sexo con el presidente de la Junta de Cerro Largo recibiendo 500 pesos en cada oportunidad. "Que le solicitó además los pasajes, los que no llegó a levantar por perder el teléfono cuando resultó incautado, describe la casa del imputado, el lugar donde ocurrieron los actos y da detalles de sus conversaciones, manifiesta que tiene 16 años y estaba cursando primer año del liceo", sostiene el pedido de formalización.

En cuanto al condenado, manifestó que desconocía la edad de la víctima, que pudo representarse su minoría de edad, pero que no le solicitó la cédula de identidad. Además, en referencia a sus vínculos sexuales, reconoció "estar al límite de lo permitido, por no verificar las edades de las personas con quienes mantiene relaciones sexuales".

"Indica que el adolescente víctima concurrió a su casa en varias oportunidades, manifiesta no conjugó el acto sexual quedando en ofrecimiento o promesa de retribución, por no concretar el pago", agrega el pedido de formalización.

Finalmente, la fiscal explica que el hecho de que pagase o prometiese pagar o dar a cambio una ventaja económica o de otra naturaleza a una persona menor de edad o incapaz de cualquier sexo para que ejecute actos sexuales o eróticos, "será castigado con pena de dos años a doce años de penitenciaría".

"Es de aplicación además al presente caso las disposiciones de los artículos 80 y 83 de la ley 19.850 que refieren a la sanción pecuniaria a la víctima; y a la suspensión del ejercicio de la patria potestad e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y privadas, en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia. Determinando en este caso que el imputado es edil, pero además posee vínculos con menores por razones políticas, según sus manifestaciones", concluye.

