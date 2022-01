Presidente de Fancap negó haber propuesto a Valenti como coordinador de campaña por el sí

Política

Gerardo Rodríguez, presidente de Fancap (sindicato de Ancap), negó haber propuesto a Esteban Valenti como encargado de comunicación en la campaña por el sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

“En las últimas horas han circulado versiones de prensa que me adjudican el haber propuesto al publicista Esteban Valenti como responsable de la comunicación o la publicidad de la campaña (como si yo tuviese tal poder). La reiteración de estas versiones, que parecen ser intencionadas, me obliga a aclarar públicamente lo que ya aclaré a mis compañeras y compañeros: esa propuesta no surgió de mí y jamás le trasladé a Valenti la misma”, dijo Rodríguez en una carta pública.

“Sí discutí en los espacios donde debía la orientación y falencias de la campaña comunicacional, que en mi concepto debíamos mejorar teniendo en cuenta que el adversario cuenta con un aparato propagandístico de gran poder y esta lucha sigue siendo la de David con Goliat (desde todo punto de vista)”, agregó.

El presidente de Fancap sostuvo que “cuando el publicista Valenti públicamente expresó sus críticas y su voluntad de aportar” se comunicó con él “para conocer su punto de vista y abrir-como lo hemos hecho con otros actores profesionales, políticos y sociales de los más diversos- un espacio de escucha y aporte”. “Esto es lo que trasladé a algunos compañeros del comando de campaña, incluido obviamente a mi presidente (porque mi participación en la comisión es en representación del PIT-CNT). La propuesta posterior ni fue promovida ni fue trasladada por mí que además no actúo a título individual en los ámbitos donde participo”, aseveró.

Valenti señaló entrevistado por César Bianchi en el Seré Curioso de Montevideo Portal que lo contactó Gerardo Rodríguez “porque me había escuchado hablar contra la LUC”.

“Esta campaña no es de izquierda, esta campaña no es un problema del Frente Amplio o del Pit-CNT. Cambió. ¿Por qué? Porque se adueñaron del referéndum 800.000 uruguayos, con sus razones, y sobre todo los últimos 400.000, con los que nadie soñaba porque las encuestas decían que no se iba a llegar. Y se llegó”, dijo Valenti.

Rodríguez expresó que le parece “también fundamental que cada una de las organizaciones y personas que promueven o apoyan cualquier decisión se hagan cargo con seriedad de sus posiciones y discutan en todo caso a su interna sus propias dificultades”.

“Personalmente, en este y en todos los casos, me hago cargo de las decisiones colectivas del comando de campaña (donde siempre he llevado la posición del movimiento sindical). En el pasado lo he hecho incluso en algunas situaciones en que he discrepado y debatido en minoría. Dicho esto, quiero enfatizar que la causa del sí es infinitamente superior a este debate. Por eso este es un tema al que no voy a volver a referirme”, acotó.

Además, el dirigente sindical manifestó su convicción de que “la fuerza de la militancia será una vez más decisiva para construir una nueva hazaña popular”.

"Ustedes saben que pertenezco a una organización sindical que ha decidido confrontar abiertamente con el modelo antipopular del gobierno, en tanto ataca nuestra empresa pública y los derechos de las y los trabajadores. Por esa misma razón hemos sido duramente atacados. Quienes me conocen también saben que no creo en el culto al centro y a la moderación como forma de la acumulación social y política, nunca he apoyado opciones que sostengan esa forma de construcción”, comentó.