Presidente de Ecuador viaja a EEUU para someterse a operación de la médula espinal

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien usa bastón debido a una lesión lumbar, viajó este domingo a Estados Unidos para ser operado en la médula espinal.

"Estoy viajando para la ciudad de Miami, me voy a someter a una operación de la médula espinal", declaró ante la prensa el mandatario, previo al desplazamiento desde la Base Militar Simón Bolívar de Guayaquil (suroeste).

Indicó que será intervenido el miércoles en "una operación medianamente invasiva", por lo que decidió que seguirá en funciones.

Tras la cirugía continuará varios días en rehabilitación para "empezar a recuperar la normalidad en la movilidad" de sus piernas, dijo.

La intervención "le permitirá dejar el bastón de apoyo para recobrar y mejorar su movilidad", explicó anteriormente la secretaría de Comunicación.

Esta cirugía "consistirá en eliminar un quiste en el área lumbar, provocado por una mala práctica médica ocurrida años atrás", aclaró la casa presidencial.

Empero, no precisó en qué centro será operado.

Para Lasso, un exbanquero de derecha de 65 años, será el primer viaje al exterior desde que asumió la presidencia el 24 de mayo, para un período que termina en 2025.

Miembro del Opus Dei, se fracturó en 2013 el peroné derecho durante una peregrinación religiosa en España, donde una mala práctica médica para corregir la lesión comprometió su médula espinal.

"Para mala suerte mía, el anestesiólogo comete un error, me pincha la duramadre y se me causa un hematoma en la cola de caballo (espalda baja), que me produjo unos dolores en las piernas insoportables durante 45 días. Bajé 30 libras de peso, no podía dormir, me aparté un poquito del mundo", relató el ahora presidente poco antes del balotaje del 11 de abril.

Cuatro años después, el hematoma degeneró en varios quistes en la médula espinal, y fue operado en 2018 también en Estados Unidos.

