Presidente de BROU tras robo: “Estos asaltos a mano armada parecen cosas de otra época”

El presidente del Banco República, Salvador Ferrer, se refirió este martes en rueda de prensa al asalto a la sucursal de Malvín ocurrida este lunes, cuando cuatro delincuentes redujeron al guardia de seguridad y robaron el dinero que había en las buzoneras de depósitos.

“Una circunstancia lamentable que no nos había tocado vivir. Parece cosa de otras épocas estos asaltos a mano armada. Se están revisando de igual forma procedimientos, pero estamos dejando que trabaje el Ministerio del Interior y en comunicación directa con el ministro”, señaló Ferrer.

En esta línea, el jerarca dijo que “lo que llama la atención” es que en Uruguay ocurran estas cosas, cuando en “este país nos habíamos acostumbrado a que estas cosas no pasaban”.

En esta línea, Ferrer detalló que la sucursal robada (ubicada en el cruce entre Monzón y Solferino del barrio Malvín, a metros de Avenida Italia) “es particular”, debido a que no hay atención de cajero personalizado, sino que lo único que hay son cajeros automáticos y buzoneras.

“Es cierto que un asalto violento a mano armada, en plena tarde y con gente en la sucursal, llegaron hasta el lugar donde estaba procesándose el dinero de la buzonera. La parte reconfortante es que no hubo personas heridas que lamentar. Esperamos que no sea un fenómeno recurrente ni nada por el estilo”, afirmó Ferrer.

El jerarca no quiso informar sobre el monto de dinero que fue robado, pero según señaló este lunes el jefe de Policía de Montevideo, José D'Elía, se estima los ladrones se llevaron $ 1.000.000 y US$ 80.000, unos US$ 100.000 en total.

