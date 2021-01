Presidente argentino advierte que hay riesgo de nueva paralización económica por covid-19

Internacionales

El presidente argentino, Alberto Fernández, pidió este lunes responsabilidad social para contener la expansión de covid-19 y advirtió que si ese objetivo no se logra existe el riesgo de enfrentar una nueva paralización de la economía.

"La pandemia no se ha disipado y si en verdad no queremos volver atrás y dar este paso hacia adelante para ponernos de pie, lo que más necesitamos es que todos tengamos responsabilidad social; si esto no pasa, el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe", manifestó el mandatario en una conferencia de prensa dirigida a presentar 30 obras de infraestructura que se desarrollarán en 16 provincias del país.

Fernández apeló en particular a los más jóvenes por entender que allí se encuentra "el mayor problema" y pidió a quienes integran ese sector de la población que "entiendan que son vectores de transmisión del contagio".

Agregó que trabaja "codo a codo" con los 24 gobernadores de las provincias argentinas para evitar la expansión de la pandemia y buscar que la economía vuelva a funcionar en plenitud.

Aumento de casos

Este lunes, la Secretaría de Acceso a la Salud informó que se detuvo el descenso de los contagios y que en algunas provincias comenzaron a aumentar los casos.

"El descenso sostenido se ha detenido y en muchas provincias vemos un aumento de los casos", indicó la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante la presentación del reporte nacional.

Según el informe, en Jujuy (norte), Catamarca (noroeste), La Pampa (centro), la provincia y la ciudad de Buenos Aires y Misiones (noreste) han aumentado los casos, mientras que en el resto del país la tendencia al descenso se detuvo.

Respecto a la vacuna, Vizzotti informó que solo el uno por ciento de las personas vacunadas presentó efectos adversos esperables, como cefaleas, fiebre o dolor muscular.

Desde el inicio de la pandemia, Argentina registra un total de 1.640.718 casos confirmados y 43.482 fallecidos, según información proporcionada por el Ministerio de Salud de la Nación.



(Sputnik)