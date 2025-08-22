Presidenta de UTE está de licencia hace dos semanas y no se sabe cuándo volverá

Montevideo Portal
La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, pidió licencia hace unas dos semanas por razones médicas y se desconoce cuándo volverá a trabajar, según informó Búsqueda y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
La jerarca está de licencia y “no está claro cuándo retorna”, indicaron las fuentes.
Según acotó Telenoche (Canal 4), Cabrera no participó tampoco de las dos últimas reuniones del directorio del ente.
De acuerdo con lo informado por Búsqueda, la presidenta de UTE mantuvo conversaciones con integrantes del gobierno en las que puso en duda su continuidad en el cargo.
