Presidenta de Ceibal entre las mujeres más destacadas del mundo en educación y tecnología

Fiorella Haim, presidenta del Consejo de Dirección de Ceibal, fue reconocida en Londres como una de las diez mujeres más destacadas del mundo en educación y tecnología, en el marco del programa Women in EdTech, impulsado por la organización Bett. Fue la única representante latinoamericana en la lista.

El reconocimiento destaca trayectorias femeninas con aportes relevantes al desarrollo tecnológico aplicado a la educación, así como el compromiso con la inclusión y la promoción de más mujeres y niñas en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Haim es ingeniera electrónica egresada de la Universidad de la República (Udelar) y de la Master of Science por la University of Maryland. Forma parte de Ceibal desde su creación en 2007. A lo largo de casi dos décadas ocupó distintos cargos dentro de la institución: fue gerenta de operaciones, subgerenta general y, entre 2016 y marzo de 2025, gerenta general. Desde este año esta a cargo de la Presidencia de Ceibal.

