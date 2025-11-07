Presidencia designó en Artigas a dirigente cabildante y el FA pide frenar el nombramiento

Política

La designación del dirigente cabildante de Artigas Rodolfo Riani en el centro de recuperación de adictos Casa Abierta —dependiente de la Junta Nacional de Drogas— generó sorpresa y molestia en filas del Frente Amplio, dado que es un nombramiento que depende de Presidencia de la República.

Riani ya ocupó el cargo en la administración anterior y, en una audición partidaria, se hizo eco de su futuro nombramiento. Según consignó el medio local Artigas Noticias, expresó: “Hay que tener cintura de mimbre. Cuando existe una persona que hizo las cosas bien, está bueno que se la valore”.

A raíz de ello, la Mesa Política del Frente Amplio en Artigas se reunió en las últimas horas con el fin de elevar una nota al presidente Fernando Pereira para reclamar la suspensión del nombramiento.

El edil frenteamplista Miguel Castro confirmó que la designación de Riani “sorprendió” a la fuerza política, quienes, además de ya haber elevado una nota a los ámbitos nacionales del Frente Amplio, se reunirán nuevamente en la jornada de este viernes para tratar este tema.

“Para este tipo de cargos de confianza, el gobierno tendría que asesorarse más con los referentes locales y consultar para ver los nombramientos y cómo pueden caer en la población”, dijo en diálogo con Montevideo Portal.

Acerca del perfil de Riani, el curul artiguense comentó que el cabildante es un “acérrimo crítico” del Frente Amplio y de sus dirigentes departamentales. “Comenzó en el Partido Colorado y ahora está en Cabildo Abierto. Siempre ha tenido críticas, sea cual sea el tenor de la gestión que se haga”, agregó.

“Yo entiendo que políticamente uno trate de defender su chacra, pero no debería ser así porque para el tiempo electoral todavía faltan unos cuantos años. Ahora, estamos en otra etapa con el nuevo gobierno que tenemos”, finalizó.

Incluso, la división artiguense del sector Vertiente Artiguista emitió un comunicado en las últimas horas rechazando la designación de Riani por su “postura de abierta confrontación y descalificación hacia el Frente Amplio, sus ideales y sus principios fundamentales”.

“Entendemos que tal designación, de concretarse, resultaría contraria al espíritu plural, democrático y de compromiso social que caracteriza a nuestro proyecto político y que debe guiar la conducción de los espacios de carácter comunitario y social”, agrega la misiva.

Riani fue primer candidato a edil en las elecciones departamentales de este año por la lista 2828 de Cabildo Abierto, sector apoyado por el líder y fundador Guido Manini Ríos y la exministra Irene Moreira, pero no resultó electo.

