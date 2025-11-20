Política

Presidencia dejará de anunciar la agenda del presidente Orsi en el portal institucional

Montevideo Portal

La presidencia de la República modificará la manera de anunciar la agenda del presidente Yamandú Orsi y ya no la publicará más en el portal institucional.

A partir de esta medida, las actividades del mandatario serán anunciadas a los periodistas mediante comunicación por WhatsApp, informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal.

Hasta ahora, la página institucional incluía en su sección de agenda los eventos en los que estaba prevista la presencia del presidente, donde se detallaban el horario y la ubicación.

La medida proviene luego de que se anunciara la presencia de Orsi en actividades en las que luego no participó. Por lo que la agenda presidencial dejará de actualizarse en la página web y pasará a difundirse mediante WhatsApp.

