Presidencia abrió llamado laboral por 30 horas semanales: requisitos y cómo anotarse

Locales

Montevideo Portal

La Presidencia de la República abrió un nuevo llamado para incorporar becarios en el área de mecánica automotriz , destinado a estudiantes de formación técnica que busquen una primera experiencia laboral en el ámbito público.

Según se informó en la convocatoria, el cargo corresponde a la categoría Becario/a Oficios , que estará bajo la modalidad de contrato de beca, y estará vinculado a la División Transporte de la unidad ejecutora “Presidencia de la República y Unidades Dependientes”; las tareas se desarrollarán en el departamento de Montevideo.

El período de postulación se extenderá hasta el 12 de febrero , fecha en la que se seleccionarán dos puestos . La carga horaria es de 30 horas semanales , mientras que el tiempo de contratación será de 18 meses , incluyendo la licencia anual reglamentaria.

En cuanto al salario, el llamado es por una retribución de $26.304 nominales . Para mujeres embarazadas o padres y/o madres de un menor de cuatro años, la remuneración podrá ascender a $41.184 .

Entre los requisitos excluyentes , se indica que podrán postularse estudiantes de la Formación Profesional Básica o de Enseñanza Media de la Dirección General de Educación Técnico Profesional, en la orientación Mecánica Automotriz , o su equivalente en instituciones reconocidas por Presidencia.

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del sitio web.www.uruguayconcursa.gub.uy. El proceso de selección constará de cinco etapas: instalación del tribunal, ordenamiento aleatorio, evaluación de méritos y antecedentes, entrevista con el tribunal y fallo final.

Montevideo Portal