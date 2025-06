Presentan proyecto de ley para penalizar crueldad contra animales: “Hay unanimidad social”

Política

Que no pase más

Montevideo Portal

El diputado del Partido Nacional, Pedro Jisdonian, presentó un proyecto de ley con el fin de brindar herramientas legales para castigar el maltrato animal y la crueldad. En comunicación con Montevideo Portal, el legislador aclaró que no se trata de “una ley de bienestar animal, es una ley que trae una serie de penas para los que cometen este tipo de actos”.

En esta línea, Jisdonian señaló que “las organizaciones animalistas están dispuestas a apoyar el proyecto”, más allá de que “hicieron correcciones puntuales” al respecto. “Hay unanimidad social en este tema. En redes y en el contacto con la gente se nota el apoyo”, acotó.

El proyecto establece penas de hasta tres años de penitenciaría para quienes lastimen, torturen o maten de forma intencional a animales domésticos, callejeros o especies protegidas, informó el nacionalista.

Además, se incorporan agravantes para casos especiales, en los que, por ejemplo, se utilicen armas o se exponga a niños o personas vulnerables. Por otro lado, la difusión en redes sociales, o el maltrato utilizado como forma de amenaza en situaciones de violencia doméstica, también son penalizados. “Entre los actos de violencia están las lesiones intencionales, la tortura, la vivisección y las cirugías no veterinarias”, dijo. En esta línea, agregó que “se agrava cuando se actúa para coaccionar, intimidar o causar daño psicológico a otra persona”.

“Si filmás cuando estás torturando a un animal, si lo hacés delante de un niño o mandás una cabeza a tu ex, eso tiene que ser delito”, justificó.

Si bien esta no es la primera iniciativa en relación al maltrato animal, el nacionalista remarcó que “el proyecto anterior no prosperó porque algunos no estaban de acuerdo con la posibilidad de pena de cárcel”.

“Las personas que cometen estos actos suelen tener un perfil violento, incluso con antecedentes de agresión a personas. No se trata de castigar a cualquiera, pero sí de que haya consecuencias para actos de brutal crueldad”, sentenció.

