Presencia de niebla repentina en Montevideo: hasta cuándo se extenderá el fenómeno

Una importante niebla se depositó en la tarde de este martes en Montevideo y provocó una baja visibilidad que afecta a la capital. Según Inumet, sobre las 19 horas la misma se ubica en 0.6 km, y la humedad alcanza el 94 %.

El meteorólogo Nubel Cisneros, remarcó en declaraciones a Montevideo Portal que se trata de “la niebla que estuvo afectando gran parte del país durante la mañana” y que se retiró sobre el Río de la Plata con el correr de la jornada.

“Lentamente, a medida que cae la temperatura, vuelve a ingresar el continente, por lo tanto, en las próximas horas la costa va a tener presencia de nieblas y neblinas”, informó. Las mismas cesarán en “las primeras horas de la mañana del miércoles”.

“Es un fenómeno que se da cuando tenemos estas condiciones de temperatura muy elevadas en la región”, acotó.

Por su parte, el meteorólogo José Serra recalcó que esta situación “va a permanecer, de acuerdo a la situación sinóptica actual, hasta por lo menos el día del sábado”. Sin embargo, sostuvo que “se va a diluir y pasará de una niebla en superficie sobre el continente a cielos algo nubosos a nubosos”.

Por otro lado, Serra indicó que este miércoles "vamos a tener una jornada muy cálida en todo el territorio. Un promedio de unos 22 a 24 grados, con mínimas de 12 grados”. Además, indicó que “la situación comienza a desmejorar el día jueves sobre el territorio nacional, por la región noroeste, dando lugar al desarrollo de algunas células de tormenta”. En tanto, “el jueves será muy inestable en la región norte, con cielo cubierto y temperaturas en leve descenso, 21 o 22 grados”. Por último, “el día viernes estará inestable”, debido a la presencia del “pasaje de un frente frío que irrumpe con esa masa de aire húmeda, inestable y cálida”.

