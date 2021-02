Preguntas y respuestas del Gobierno sobre vacunas contra COVID-19 para población general

Locales

El gobierno difundió este martes una serie de 24 preguntas y respuestas de interés general para la población "ante la inminente llegada de las vacunas contra COVID-19 a nuestro país y apertura de la agenda para coordinar la vacunación de las personas que conforman los primeros grupos de prioridad".

¿Cuáles son las vacunas contra COVID-19? Esta es la primera pregunta del listado. Al respecto, el Ministerio de Salud Pública (MSP) informa que "a nivel mundial son más de 200 las vacunas en distintas fases de desarrollo, frente a COVID-19" y consigna cuatro tipos de tecnologiás empleadas. El primer tipo son las "vacunas inactivadas", que son aquellas que "se componen de virus completos pero inactivados", como las producidas por Sinovac Biotech, entre otros laboratorios. También existen vacunas basadas en proteínas; un tercer tipo con vectores víricos; y por último las que utilizan ácidos nucleicos diseñados por ingeniería genética, como las que produce Pfizer/BioNTech.

La segunda pregunta del listado refiere a los beneficios de vacunarse contra la COVID-19. "A nivel personal, la vacunación puede evitar enfermar de COVID-19. En los ensayos clínicos se observó que las personas que recibían la vacuna tenían muchas menos posibilidades de padecer la enfermedad, incluida la enfermedad severa (casos graves y/o fatales). A nivel poblacional, al reducirse el número de personas susceptibles a la enfermedad, disminuirá el número de personas que enferman. Cuanto mayor sea el porcentaje de población inmunizada, menor será la probabilidad de que el resto de las personas, en particular las más vulnerables, se expongan al virus", responde el MSP.

El ministerio informa además que "las vacunas autorizadas en la actualidad requieren dos dosis para que la protección sea máxima" y que "estas deben estar separadas por intervalos interdosis diferentes, según el tipo de vacuna".

El informe también aclara que tras la vacunación no se podrá dejar de usar mascarilla ni cumplir el distanciamiento social. "Tras la administración de una vacuna se requiere cierto tiempo para que el organismo desarrolle la protección frente al virus. Además, ninguna vacuna es 100% eficaz, es decir, algunas personas pueden no generar una respuesta inmune protectora frente a la enfermedad a pesar de ser vacunadas", agrega el MSP.

Con respecto a las variantes del virus, el MSP señala que “aún la información es escasa” para determinar si son controladas por la vacuna.

Las personas que ya tuvieron la enfermedad también deben vacunarse: “Si bien luego de cursar la infección la mayoría de las personas adquieren protección, la misma no persiste a lo largo del tiempo. Se ha estimado una duración de 6 meses aproximadamente. Además, se han observado casos de reinfección. Es muy probable que la vacunación ofrezca una protección más potente y duradera que la propia infección”.

La recomendación es que las personas que padecieron Covid-19 se vacunen luego de seis meses de transcurrida la enfermedad.

La octava pregunta es si las personas vacunadas pueden transmitir el virus. El MSP explica que los estudios clínicos muestran que la vacuna previene la enfermedad con síntomas, pero que aún “falta información” acerca de si se pueden infectar o contagiar a otros.

“Tampoco se conoce con exactitud cuánto dura la inmunidad luego de las vacunas”, aclaran.

Por otra parte, se explica que están contraindicadas las personas con historia de haber tenido reacciones alérgicas graves (por ejemplo, anafilaxia) a algún componente de la vacuna contra COVID-19.

“En personas con alergias a otras vacunas o medicamentos con otros componentes diferentes no presentes en las vacunas contra COVID-19, no están contraindicadas. Tampoco está contraindicada en personas con alergias alimentarias, a animales, insectos, alérgenos del ambiente, látex u otras alergias”, se explica.

De todas formas, se recomienda una observación de por lo menos 15 minutos tras la vacunación y en el caso de alérgicos que sea de 30 minutos.

El MSP señala que, al igual que con todas las vacunas, luego de la aplicación se pueden producir reacciones adversas leves, como fiebre o dolor en el lugar de la inyección o, con mucha menor frecuencia, otras más graves como anafilaxia.

“El dolor en el sitio de la inyección, es una reacción muy frecuente en las primeras 24-48 horas tras la vacunación. Si amerita, se puede tomar algún antiinflamatorio oral (ibuprofeno, paracetamol, etc.) y aplicar frío local. Si aparece alguna otra reacción adversa puede consultar con su prestador de salud o a través de la aplicación CoronavirusUy de los teléfonos móviles desde donde la información será canalizada al prestador de salud y de éstos al MSP”, cuentan.

También se habla sobre la vacunación en mujeres embarazadas. El documento señala que “aunque no parece que haya problemas en vacunarse durante el embarazo, no hay datos suficientes para garantizar su seguridad en esta situación, por lo que, por precaución, actualmente se recomienda no vacunar a las embarazadas, excepto si existe un riesgo muy alto de exposición al virus y/o de complicaciones de la enfermedad”.