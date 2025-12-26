Policiales

Prefectura de Colonia rescató a dos hombres de velero argentino que se hundía

Un velero argentino quedó varado sobre la costa del departamento de Colonia, próximo a la desembocadura del arroyo Riachuelo, según informó Prefectura este viernes 26.

El navío presentaba una “vía de agua importante”, indica el comunicado difundido por el vocero de la Armada, Alejandro Pérez. “Habrían tocado las piedras” cerca de la localidad Riachuelo.

Así, funcionarios de la Armada rescataron en una lancha a los dos tripulantes que iban en el velero, quienes se encuentran “en buen estado”.

