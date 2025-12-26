Prefectura de Colonia rescató a dos hombres de velero argentino que se hundía

Montevideo Portal
Un velero argentino quedó varado sobre la costa del departamento de Colonia, próximo a la desembocadura del arroyo Riachuelo, según informó Prefectura este viernes 26.
El navío presentaba una “vía de agua importante”, indica el comunicado difundido por el vocero de la Armada, Alejandro Pérez. “Habrían tocado las piedras” cerca de la localidad Riachuelo.
Así, funcionarios de la Armada rescataron en una lancha a los dos tripulantes que iban en el velero, quienes se encuentran “en buen estado”.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]