Precios de alquiler de apartamentos en América Latina: ¿qué lugar ocupa Montevideo?

¿Cuáles son las ciudades más caras de Latinoamérica para alquilar un departamento? El Centro de Investigación y Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella de Buenos Aires elaboró un ránking de las 14 ciudades más caras en función del precio de los apartamentos, medido en dólares por metro cuadrado.

De acuerdo con el informe, Montevideo se posicionó como la ciudad con el metro cuadrado más caro en setiembre de este año, con un precio de US$ 3.166. En segundo y tercer lugar se posicionaron dos ciudades mexicanas: Ciudad de México (US$ 2.948) y Monterrey (US$ 2.621).

Completan la lista del CIF Guadalajara (México; US$ 2.535), Santiago (Chile; US$ 2.499) Río de Janeiro (Brasil; US$ 2.401), Buenos Aires (Argentina; US$ 2.358), San Pablo (Brasil; US$ 2.283), Lima (Perú; US$ 2.139), Ciudad de Panamá (Panamá; US$ 1.761), Rosario (Argentina; US$ 1.431), Córdoba (Argentina; US$ 1.368), Bogotá (Colombia; US$ 1.254) y Quito (Ecuador; US$ 1.202).

Así, Montevideo se situó muy por encima del promedio, que fue de US$ 2.140 por metro cuadrado, así como también del promedio de capitales, que fue de US$ 2.179.

En la comparación con el último informe, de marzo de este año, la capital uruguaya tuvo un incremento de 0,6% en su precio por metro cuadrado. Sin embargo, medido en peso uruguayo, tuvo una caída de 2,8% en ese período, el mayor descenso de las ciudades analizadas.

“Estos no son precios de transacción, sino precios pedidos por el vendedor según surgen de los avisos clasificados en sitios web”, expresa la publicación del CIF; en el caso de Montevideo, se utilizaron los avisos del suplemento Gallito.

Asimismo, según el informe, los barrios observados “son aquellos en los que típicamente habitan jóvenes profesionale”. En Montevideo, fueron cuatro los barrios analizados: Buceo, Parque Rodó, Pocitos y Punta Carretas.

