Precio de combustibles: Cardona y Oddone se reunirán para analizar posible ajuste

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, dijo que este viernes se reunirá con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, para evaluar qué precio tendrá el combustible en el mes de mayo y que “la semana que viene” habrá novedades.

En rueda de prensa, la jerarca dijo que autoridades del Ministerio de Industria (MIEM), del Ministerio de Economía (MEF), de la Ursea y Ancap se han reunido y han adelantado informes técnicos sobre cómo viene la situación del petróleo a nivel global.

“Lo vamos a ver la semana que viene”, dijo la ministra al ser consultada sobre los precios de combustibles y una posible baja del petróleo. De todos modos, Cardona recordó que la Ursea está en el plazo de “comunicar el precio de importación a nivel internacional”.

De ese modo, mediante informes técnicos “tanto de disponibilidad como de precios en países vecinos, en la región y en el mundo”, el MIEM y el MEF verán “qué decisión” se toma en Uruguay.

El pasado 16 de abril, Cardona había adelantado que las dos carteras estaban monitoreando la situación de los combustibles y analizarán en los próximos días si se debe realizar un nuevo ajuste en los precios.

La jerarca resaltó que se debió tomar la decisión de “cuidar el consumo nacional” ante la suba internacional del precio de los barriles de petróleo por la situación bélica en Medio Oriente. “Acuérdense que también tomamos la decisión de colocar el gasoil marítimo en el tope del 7%, aunque no fuera una obligación para el Estado, y no es uno de los combustibles monopólicos”, dijo.

En relación con la última suba de los combustibles —que fue del 7%, el tope máximo establecido por la ley de urgente consideración (LUC)—, Cardona consideró que “se pierde la noción” de lo que implicó para Uruguay haber realizado el ajuste por ese valor y no por encima, tal como pasó en la gran mayoría de los países de la región y del resto del mundo.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante como país para no trasladar en el precio a la población lo que fueron los cambios, como subió en Argentina y Brasil. Corresponde que antes de fin de mes revisemos cuál fue el comportamiento en cuanto a disponibilidad y precio”, añadió.

En ese orden, la ministra señaló que haber subido un 7% colocó a Uruguay en una “situación de vulnerabilidad”, ya que hubo un crecimiento importante del número de camiones y otros vehículos de transporte de carga provenientes de Argentina y Brasil que llegaron al país para cargar combustible porque el gasoil está “mucho más barato”.

“Tenemos que hacer un equilibrio con cuidar el bolsillo de la gente, y fue lo que hicimos. Créanme que fue histórico lo que hizo Uruguay porque ningún país se comportó así, en la región y en el mundo”, finalizó.