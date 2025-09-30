Locales

Precaución: hallan en supermercado una araña del banano, la más venenosa del mundo

En las últimas horas, fue encontrada en un supermercado en el departamento de Treinta y Tres una araña del banano (Phoneutria nigriventer), una especie exótica considerada de las más venenosas del planeta.

Según informara a el medio noticioso La Red Independiente, se trata del cuarto espécimen de la especie encontrado en el departamento olimareño. También se han producido hallazgos en otros puntos del país.

El investigador Carlos Prigioni, exdirector de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Treinta y Tres, recordó a la emisora local FM Conquistador que el veneno de este animal es potencialmente mortal, razón por la que, obviamente, no se recomienda manipularla. Además de poseer un potente veneno, la araña del banano es particularmente agresiva, lo que la hace más peligrosa que otras.

El animal hallado medía unos 10 centímetros, incluyendo las patas.

Endémica de zonas tropicales de Sudamérica, es frecuente habitante de las plantaciones de banano, donde es temida por los trabajadores debido a la letalidad de su veneno. Por otra parte, como dicha fruta es un producto muy exportado, no es raro que el animal viaje junto a ella y se la encuentre en sitios muy distantes de su hábitat.

En caso de toparse con una araña de esa clase, se recomienda llamar al CENUR noreste al 097165075 para recibir asesoramiento.

En caso de mordedura, dirigirse al centro hospitalario más cercano para recibir un diagnóstico oportuno y tratamiento especializado. De camino, llamar al CIAT al 1722 para reportar el accidente y recibir indicaciones.