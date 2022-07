Poses de la primera dama de Ucrania para revista Vogue generan polémica en redes sociales

Las poses de la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska, en la revista de moda Vogue junto a su marido, el presidente Volodímir Zelenski, para ilustrar una entrevista en torno a la guerra que vive el país, ha generado división entre numerosos usuarios en las redes sociales.



El retrato de Zelenska es portada del nuevo número de la publicación en su formato digital, donde aparece sentada en unas escaleras, vestida con un sobrio conjunto de pantalón negro y blusa blanca; mientras que en sus páginas posa junto a mujeres soldado o en pareja con Zelenski en la oficina presidencial en Kiev.

Las instantáneas, tomadas por la célebre fotógrafa Annie Leibovitz, complementan un perfil de Zelenska en el que se mezclan conversaciones sobre su estilo y su experiencia como primera dama durante la invasión de su país por parte de Rusia, lo que ha sido recibido con reacciones encontradas con respecto a su pertinencia.

“We have no doubt we will prevail.” As the war in Ukraine enters a critical new phase, the country’s First Lady, Olena Zelenska, has become a key player—a frontline diplomat and the face of her nation’s emotional toll. https://t.co/DCXWYnzAsK pic.twitter.com/wcaY5IFGHf