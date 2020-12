Portugal: indignación por cazadores que abatieron 540 animales en una sola partida

Internacionales

La descomunal cacería se desarrolló a mediados de diciembre en tierras de la hacienda Torre Bela, en el municipio portugués de Azambuja.

La partida de caza fue organizada por la empresa española Monteros de la Cabra y en ella se abatieron 540 animales entre ciervos y jabalíes.

En las últimas horas, desde la hacienda Torre Bela se emitió un comunicado donde se deslindan cualquier responsabilidad por lo sucedido, repudiando la forma "ilegítima" en que se produjo la cacería. Además, informa que considera iniciar acciones legales en busca de resarcimiento por los daños causados.



En el comunicado, recogido por el periódico lisboeta Diário de Notícias, la finca garantiza que no tiene responsabilidad por lo sucedido, alegando que "no fue operadora de dicha caza, ni la organizó ni participó en ella, directa o indirectamente".

En este sentido, "repudia firmemente la forma equivocada, ilegítima y abusiva como se llevó a cabo" la montería en su propiedad el 17 de diciembre, manifestando también que tuvo conocimiento de la matanza de los animales "a posteriori 'y solo a través de los medios de comunicación".

"Es inequívoco que el grupo de cazadores ha superado con creces los derechos de caza adquiridos, superando los límites pactados por contrato con el operador y que están en línea con lo permitido por la licencia de zona de caza que se encontraba vigente a la fecha en vigor", detalla el comunicado.

En el texto remitido, la hacienda sostiene que "desde el primer momento, ha estado colaborando estrecha y permanentemente con las autoridades competentes con el fin de esclarecer plenamente lo sucedido y determinar plenamente las responsabilidades, y se reserva el derecho de adoptar las oportunas medidas judiciales, para ser indemnizada por todos los daños ocasionados por este lamentable hecho ".

"Al contrario de lo que han escrito especulativamente algunos medios de comunicación, la ocurrencia de este lamentable abuso no tiene correlación con ninguna otra actividad de la finca o sus dueños", subraya.

Recuerda que desde 2001 ha desarrollado "una actividad cinegética, entendida como una práctica que contribuye al mantenimiento de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, sin que en ningún momento se haya detectado irregularidad alguna".

"De hecho, fue Torre Bela quien, desde 2001, reintrodujo la especie de caza más grande, extinta en ese momento, por lo que solo puede repudiar con vehemencia lo sucedido", reitera en el comunicado.

Habrá investigación

La semana pasada, el ministro de Medio Ambiente de Portugal, João Pedro Matos Fernandes, rechazó la matanza de animales, admitiendo una revisión de la Ley de Caza.

"De acuerdo con la ley, las cacerías y las monterías no tienen que ser comunicadas al ICNF [Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques]. Este es de hecho un error que, para ser corregido, requiere un cambio de ley", afirmó Matos, quien calificó lo ocurrido como" un acto absolutamente vil e innoble ",

Simultáneamente, el ICNF suspendió con efecto inmediato la licencia de zona de caza a la hacienda donde ocurrió la matanza, presentando al Ministerio Público un informe por un delito contra la preservación de la fauna.

El periódico O Fundamental informó el domingo que 540 animales, en su mayoría ciervos y jabalíes, habían sido sacrificados en un monte en los últimos días.

La masacre, según el diario, habría sido "anunciada" en las redes sociales "por algunos de los 16 'cazadores' participantes" en la iniciativa.



Indignación también entre cazadores

En España, la publicación especializada Club de Caza publicó un artículo donde define el episodio ocurrido en Portugal como "montería de la vergüenza", asegurando que "eso no es caza".

"El éxito de una jornada de caza no se mide por el número de ejemplares abatidos, esto no es caza", se insistía en la publicación .

En declaraciones realizadas al periódico El Mundo, José María Gallardo, presidente de la Federación de Cazadores de Extremadura (región española limítrofe con Portugal) expresó: "Estos cazadores dan una imagen falsa y distorsionada de lo que representa la caza y los cazadores en la actualidad. Bajo un principio de legalidad, y de titularidad privada, no se puede confundir esa imagen con la del sector, que es ejemplar en el cuidado de la caza en libertad y el cuidado medioambiental y sostenible; nosotros promovemos una caza ética, donde el animal está en libertad, y donde el cazador no tenga por encima de la pieza una ventaja excesiva".