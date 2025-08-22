Por segunda vez en el día, Inumet cesó una alerta amarilla por tormentas fuertes

El Instituto Uruguayo de Meteorológica (Inumet) cesó una alerta amarilla por segunda vez en lo que va del viernes por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.
Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afecta el país, por lo que generará tormentas, algunas puntualmente fuertes.
En las zonas afectadas se podrán registrar intensa actividad eléctrica, así como también lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.
Inumet continuará monitoreando la situación y actualizará el aviso a las 17:45 o ante cambios significativos
Principales localidades afectadas:
Artigas: Bernabé Rivera, Javier de Viana, Paso Campamento y Topador.
Cerro Largo: Arachania, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Isidoro Noblía, La Pedrera, Las Cañas y Melo.
Rivera: todo el departamento.
Salto: Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Paso del Cerro.
