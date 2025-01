Política

Por segunda vez, Cancillería recomendó que los uruguayos no viajen a Venezuela

Por segunda vez en casi dos meses, la Cancillería, “en virtud de la situación imperante en Venezuela”, recomendó a los ciudadanos uruguayos “evitar o posponer viajes a ese país”. De ese modo, el gobierno emitió un aviso “ante la escalada de detenciones arbitrarias y endurecimiento de la represión que aplica el régimen de Venezuela contra ciudadanos nacionales y extranjeros”.

“La realidad actual venezolana está caracterizada por impedimentos a la libre circulación de las personas, como fuera documentado por instituciones internacionales como el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de DD. HH. de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), quienes han denunciado y condenado profusos casos de detenciones arbitrarias y secuestros por parte de las autoridades y de colectivos organizados no estatales”, expresó el gobierno uruguayo en un comunicado.

En esta línea, recordó la situación del ciudadano uruguayo residente en Estados Unidos que ingresó al país caribeño el pasado 19 de octubre, de quien “aún no se ha recibido información oficial pese a las reiteradas solicitudes”.

“Esta realidad genera gran incertidumbre sobre el estado actual del citado ciudadano y sobre la seguridad de nuestros compatriotas que viajen a Venezuela”, agrega la misiva.

Cancillería se refirió a “la expulsión de los diplomáticos uruguayos de territorio venezolano determinada por el régimen”. “Implica, además, limitaciones adicionales para brindar asistencia consular integral y servicios de emergencia a los connacionales”, señaló.

“La presente recomendación opera como aviso y no tiene efectos vinculantes. Se recuerda que los viajes son siempre a cuenta y riesgo del viajero, y que el Estado uruguayo no es responsable por las situaciones generadas por la observancia, desconocimiento o no atención de la presente recomendación”, agregó.

El pasado 13 de noviembre, Cancillería había emitido un aviso similar, también en consecuencia de la desaparición del uruguayo.

??Ante la escalada de detenciones arbitrarias y endurecimiento de la represión que aplica el régimen de Venezuela contra ciudadanos nacionales y extranjeros, el Gobierno de la República Oriental del Uruguay reitera su recomendación de no viajar a ese país.… pic.twitter.com/Cqkl2GCVb1 — Cancillería Uruguay ???? (@CancilleriaUy) January 9, 2025

El mensaje de Cancillería llega días después de que trascendiera la noticia de que los gobiernos de Uruguay y Argentina evalúan solicitar a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) el cambio de sede del Sudamericano sub-20 que se disputará en Venezuela del 23 de enero al 16 de febrero.

Por su parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, se desmarcó de esa postura y aclaró que “no hay ningún movimiento para cambiar la sede”.

Alonso recordó que la delegación uruguaya viajará el 20 de enero a Venezuela, 10 días después de la asunción del gobierno entrante, por lo que “hay un margen más que interesante para recoger información, saber lo que piensa el organizador y ver lo que sucede alrededor de la asunción presidencial”. “Pero hasta ahora nadie nos dijo ‘no vayan’, y la decisión definitiva es de la AUF”, expresó.