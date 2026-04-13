Por qué podría generarse un vuelo temporal de American Airlines de Montevideo a Nueva York

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El Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, tiene previsto iniciar en octubre trabajos de mantenimiento en su pista principal, lo que a su vez abre algunas oportunidades temporales para el Aeropuerto de Carrasco.

Es que, según advierten seguidores del mundo aeronáutico, se abren posibilidades para que los vuelos que salgan de Buenos Aires realicen escalas en Montevideo, ante la imposibilidad de salir llenos de combustible desde Ezeiza, justamente por tener que usar pistas más cortas por las reparaciones previstas.

Según reportó el bloguero de viajes SirChandler, al ingresar este domingo al sitio oficial de American Airlines, se observa una particularidad llamativa: el vuelo desde Buenos Aires con destino a Nueva York figura con una escala intermedia en Montevideo. Se trata de un cambio relevante, ya que históricamente esa ruta se opera de manera directa desde Ezeiza.

Según informó Aeropuertos Argentina, entre el 25 de octubre y el 11 de noviembre próximos la operación del aeropuerto de Ezeiza estará restringida exclusivamente a la pista 11-29 que se verá limitada a 1850 metros en lugar de los 3300 metros con los que opera actualmente.

Si bien American Airlines todavía no comunicó oficialmente cómo operará durante las semanas en las que se realicen trabajos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza —obras que implicarán el acortamiento de la pista principal y fuertes restricciones operativas—, en el sistema de reservas de la compañía ya comienzan a aparecer señales de posibles ajustes.

Según lo que muestra el buscador, el tramo Buenos Aires-Montevideo sería corto, pero se mantendría el mismo avión previsto para el cruce del Atlántico: un Boeing 777.

Este es uno de los puntos que genera interrogantes, ya que, a priori, este tipo de aeronaves no estaría en condiciones normales de despegar con carga plena desde una pista sensiblemente más corta como la que tendrá Ezeiza durante las obras.

En ese esquema, el tramo que parecería más factible desde el punto de vista operativo sería Montevideo–Nueva York, utilizando allí una pista con menos restricciones y permitiendo al avión despegar con la autonomía necesaria para el vuelo.

Sin embargo, hay otro dato que refuerza la idea de que todavía nada está completamente definido. Los precios que hoy aparecen para estos vuelos —especialmente en cabina Business— se ubican en valores muy elevados, lo que da la pauta de que la aerolínea todavía está realizando ajustes en su operación.

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