Política

Por qué no hay que pedir que Maduro devuelva la llave de Montevideo, según Ana Olivera

Una vez más, la oposición volvió a pedirle a la Intendencia de Montevideo (IM) que le quitara la llave de la capital del país a Nicolás Maduro, quien fue homenajeado en 2013, cuando Ana Olivera era intendenta. La exdiputada del Frente Amplio (FA) dijo por qué está en contra de que el mandatario venezolano, que fue secuestrado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, la devuelva.

En diálogo con Quién es quién, Olivera dijo que el exintendente Mariano Arana estableció una reglamentación para ver a quién se le entregan las llaves y a quién se le entrega la ciudadanía ilustre. En ese sentido, la exlegisladora del FA sostuvo que cuando Maduro fue homenajeado “era el presidente y el jefe de Estado” de Venezuela y “nadie cuestionaba su elección en ese momento”.

La exintendenta dijo que la IM podría retirarle la llave a Maduro a través de una resolución, pero insistió en que la polémica no tiene que ver con “un problema administrativo”. Es que Olivera insiste en que la mención al expresidente venezolano fue “en determinado momento y con determinada consideración, como correspondía al presidente de esa nación, donde todas las cosas que después sucedieron no estaban presentes”.

En esa línea, la exdiputada frenteamplista apuntó contra la oposición por querer “centrarse en eso para no entrar en cosas más complejas en las que tenemos que entrar forzosamente”.

Olivera apuntó contra Donald Trump y el accionar de Estados Unidos al intervenir en el país caribeño: “No podemos naturalizar que se secuestre de territorio venezolano a Maduro y se lo lleve a Estados Unidos y después los motivos por los que se dijo que eso se hacía; no hay ningún motivo que pueda justificar eso desde mi punto de vista, dejaron de existir”, expresó.

Maduro recibió la llave de manos de la intendenta Ana Olivera en mayo de 2013, al poco tiempo de que el actual mandatario venezolano asumiera el cargo tras la muerte de Hugo Chávez.

Según recogía El Espectador en aquel entonces, Olivera le dijo que era “una manera de rendir homenaje” a Chávez.

“Es un honor tener la posibilidad recibir a quien representa el pueblo venezolano. Tenemos por delante otros objetivos en común como la construcción de nuestra latinoamericana con justicia social”, expresó la intendenta en aquel entonces.

“Agradezco este honor de entregarnos las llaves de Montevideo, una llave que abre todas las puertas, todos los corazones, aquí nos tendrán como hermanos de Uruguay siempre, en esta casa que la sentimos como nuestro hogar. [...] Esta llave va a tener buen uso bolivariano”, dijo Maduro al recibir la distinción.

“Recibimos las llaves de Montevideo como un homenaje a Hugo Chávez. Es la primera vez que vengo [a Uruguay] sin él”, agregó.