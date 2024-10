Por qué el modo de liderazgo de Lacalle “no ayuda a estrategia de Delgado”, según Pomiés

Elecciones 2024

La directora de la consultora Cifra, Mariana Pomiés, analizó el rol del presidente Luis Lacalle Pou en el marco de la campaña electoral, y explicó por qué según su visión el tipo de liderazgo ejercido por el mandatario en la coalición de gobierno “no ayuda a la estrategia” electoral del candidato blanco Álvaro Delgado.

“Tuvimos un gobierno muy presidencialista, donde todo lo capitalizó el presidente. Porque como él está en todo, y cree que tiene que estar en todo, él hace todo. Entonces no permitió que otros crecieran, o consideró que su estrategia de fortaleza... Porque además él quería sostener la coalición. Y para sostener la coalición él tenía que ser el líder. Por eso me parece que sus estrategias no ayudaron a pensar en el sucesor”, dijo Pomiés en entrevista con Primera Mañana (El Espectador).

Eso, según remarcó, “le sirvió mucho” a Lacalle “para sostener la coalición unida” en situaciones de dificultades, pero “lo embroma en el momento en que eso deberían capitalizarlo varios” de los otros referentes oficialistas para retener los votos.

“El líder de la coalición hoy es Lacalle, y además nos lo recuerda cinco veces por día cada vez que inaugura algo, a donde va y habla, se acerca a la gente, y sigue alimentando ese liderazgo. Entonces, el otro, que tiene que construir cierto liderazgo —porque lo tienen que elegir al otro para ser presidente— su estrategia fue decir ‘yo soy amigo de Luis, yo estuve con Luis, yo aprendí con Luis’. No, no, pero sos vos el que tenés que pedir el voto”, apuntó Pomiés.

En el último tramo de la campaña electoral, Lacalle Pou incrementó la cantidad de salidas públicas en comparación con las que había tenido en meses anterior como setiembre o agosto.

Consultada concretamente sobre si a Delgado le resta que Lacalle salga a mostrarse, la directora de Cifra respondió: “Dada esta situación, sí”.

“Lacalle cree que esto le hace bien al gobierno. Mostrar lo que se hizo le hace bien al gobierno, es cierto. Lo que pasa es que si el gobierno es solo él, le hace bien a él. No creo que lo haga exprofeso. Estoy segura de que el presidente quiere que gane Delgado, y quiere hacer todo lo posible porque gane Delgado, pero tiene una visión de gestión y de lo que necesita esa gestión, que no ayuda a la estrategia de Delgado”, finalizó al respecto.

