Por qué Uruguay está posicionado para superar a vecinos en energía y lo que pasa con costo

Montevideo Portal

“Una de las redes eléctricas más limpias del mundo”. Así define Chris Meder al sistema eléctrico uruguayo. Pero el analista energético agrega de inmediato que el mérito del país no estuvo solo en cambiar de fuentes. “Uruguay no se limitó a volverse renovable: utilizó las renovables para estabilizar el sistema”, sostiene.

El punto de partida era muy distinto al actual. “Los combustibles fósiles llegaron a representar cerca del 40% de la generación en 2010”, recuerda Meder. Hoy, en cambio, “ese porcentaje ronda apenas el 2%”, con matriz que alcanza “un 98% de generación renovable”.

Uruguay pasó “de la volatilidad a la estabilidad”, resume el analista. En ese camino, los fósiles “primero quedaron como respaldo y hoy son prácticamente irrelevantes”.

Sin embargo, el modelo uruguayo suele despertar una objeción recurrente y Meder lo plantea: “La electricidad no es barata”. Las tarifas residenciales se ubican en torno a “25 centavos de dólar por kilovatio hora”, un valor que califica como “elevado en términos globales”.

“¿Por qué? Porque Uruguay no optimizó por el costo a corto plazo más bajo. Optimizó por independencia, resiliencia y confiabilidad”, continuó el analista.

Según señala, esa decisión implicó priorizar la construcción de un sistema sólido antes que el precio final al usuario.

“Primero se construyó el sistema”, enumera Meder. Eso incluyó “escala en energía eólica”, “biomasa para asegurar capacidad de despacho”, “mejoras en la red eléctrica” y “mayor interconexión”. Todo ese proceso, reconoce el analista, “tiene un costo”.

Pero también permitió eliminar riesgos históricos como los impactos de los shocks en el precio de los combustibles, disminuyó la dependencia de las importaciones y dejó atrás “la inestabilidad del sistema”.

Es en este punto donde, según Meder, el análisis cambia.

“Y aquí es donde cambia el juego: a medida que la eólica, la solar y el almacenamiento sigan escalando, la presión de costos se mueve en una dirección. Hacia abajo”, sostiene.

“Uruguay ahora está posicionado para superar a los vecinos dependientes de fósiles con el tiempo, mientras sus sistemas siguen expuestos a la volatilidad de los combustibles. Así es como se ve un sistema completo”, agrega, al apuntar que no solo debe ser limpio sino también confiable.

En su análisis, para finalizar, Meder remarca que “las curvas de costo siguen al despliegue y el costo siempre gana”.

One of the cleanest grids in the world. Uruguay didn’t just go renewable. They used it to stabilise the system.



Fossil peaked ~40% in 2010.

Today ~2%.



Hydro ? Wind + Biomass = reliability

98% renewables



From volatility to stability.



Fossil was backup. Now it’s irrelevant.… pic.twitter.com/LEgI9HbN0u — Chris Meder (@EVCurveFuturist) April 27, 2026