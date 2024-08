Por qué Orsi no oficializa un ministro de Economía: los motivos que da Alejandro Sánchez

Elecciones 2024

Las declaraciones en favor de desindexar salarios del economista Gabriel Oddone, posible ministro de Economía de Yamandú Orsi, generaron críticas del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, y también la reacción de la coalición de gobierno, que marcó visiones disímiles en la oposición sobre la gestión del área económica.

Pero además llevaron a que, en el correr de la semana, el jefe de campaña de Yamandú Orsi, el senador Alejandro Sánchez, fuera consultado en al menos un par de entrevistas sobre por qué el Frente Amplio no oficializaba quién sería el ministro de Economía de su eventual gobierno, y en particular sobre si Oddone será el designado.

Tanto en el programa Aweno emitido por streaming, como en En Perspectiva de Radiomundo, los periodistas insistieron con las preguntas hacia Sánchez sobre si el exsocio de CPA Ferrere sería el ministro. Y, además, consultaron varias veces acerca de por qué no oficializaban un nombre para esa área clave del gobierno.

A grandes trazos, la posición del jefe de campaña de Orsi fue que desde su equipo entienden que no es necesario definir al eventual ministro de Economía en lo inmediato, ya que “la certeza” sobre la conducción la brinda el candidato y la trayectoria del Frente Amplio en sus gobiernos.

Además señaló que, según creen, el diseño institucional de un próximo gobierno sería con un titular de Economía y Finanzas que responda de forma directa al presidente, y no con un dirigente que tenga detrás una bancada o ambiciones de proyectarse políticamente.

En la primera de las entrevistas, difundida el miércoles 21, el senador del MPP dijo que no creen “que sea necesario definirlo hoy” al ministro de Economía.

“Nosotros todavía no tenemos ministro de Economía porque todavía no ganamos el gobierno. Lo vamos a anunciar cuando creamos que sea lo más conveniente y cuando tengamos una decisión con respecto a quién va a ser el ministro de Economía. Lo que tenemos son, en este caso Gabriel Oddone y algunos otros compañeros más, que son referentes económicos del equipo de Yamandú, y que están trabajando y colaborando con Yamandú. Y que probablemente cumplan funciones importantes en el próximo gobierno, pero no lo tenemos definido hoy. No creemos que sea necesario definirlo hoy”, señaló.

En En Perspectiva, en tanto, Sánchez repitió el argumento. “Nosotros no creemos que sea necesario anunciar al ministro de Economía para que la gente confíe en acompañarnos. Otros necesitan hacerlo, y lo hicieron sin pena ni gloria”, afirmó.

“Álvaro Delgado quizás tiene dificultades de liderazgo dentro del Partido Nacional, y que la gente lo ubique como un liderazgo potente, y necesita nombrar obviamente un conjunto de actores, como nombra permanentemente al presidente de la República. Yo creo que Yamandú Orsi no necesita hacer eso. Tiene el liderazgo suficiente para decir: este es un gobierno donde ustedes me conocen y saben lo que voy a hacer. Entonces no necesita nombrar otras cosas”, agregó.

Ante las consultas sobre si no es necesario conocer a un jerarca designado para brindar certeza sobre el rumbo económico, y al marcarle que en 2004 el anuncio de Tabaré Vázquez de que Danilo Astori iría a Economía fue algo fundamental en la campaña, Sánchez remarcó que en este caso no lo veía necesario, ya que según su criterio “la garantía” es Yamandú Orsi como candidato y el Frente Amplio como fuerza política.

“El Frente venía por primera vez a ser gobierno. Y había quienes ponían en duda la capacidad que tenía el Frente Amplio de tener un manejo razonable y serio de los aspectos económicos porque nunca habíamos gobernado. Entonces me parece que era razonable en aquella campaña. Hoy, la garantía se llama Yamandú Orsi. La garantía de tener 20 años de gestión en la Intendencia de Canelones, la garantía de haber ganado una interna en condiciones para decir que el FA es la garantía porque gobernamos 15 años”, dijo en la entrevista en Radiomundo.

Sobre el perfil del eventual jerarca, Sánchez dijo que debe ser “alguien que se dedique a ser ministro de Economía y no que piense en términos de liderazgo político”, según expresó en Aweno. “Tiene que cumplir la función de ser ministro de Economía y no estar pensando en la construcción de un liderazgo político”, resumió.

Lo que dijo Orsi y cuál fueron las declaraciones de Oddone

Este jueves, en el marco de una recorrida por Río Branco, Orsi fue consultado sobre los dichos de Oddone.

“Sea quien sea, o sea quienes sean, los que asuman la responsabilidad”, la intención es “cumplir con lo que dice el programa del Frente”, dijo el candidato. “El programa del Frente es claro. En uno de los párrafos, cuando habla del tema salarios, habla de poder ir haciendo crecer el salario mínimo y, por supuesto, la recuperación del salario real como objetivo central”, agregó.

Orsi también dijo que “los debates están buenos que se den”, pero reiteró que lo que pautará la gestión del gobierno será lo que diga el programa.

“Lo que va a pasar es lo que dice el programa, no podemos salirnos de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Habrá que generar políticas para que se produzca ese aumento de salario mínimo en el correr de los cinco años y, a su vez, habrá que hacer todos los esfuerzos para que el salario real suba”, sostuvo según declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12).

La polémica tuvo lugar después de que en una entrevista el martes 20 con el programa Periodistas de Canal 5, Oddone se refiriera a flexibilizar las negociaciones salariales.

“Hoy en día, en muchas ramas la negociación tiene lugar entre el sindicato potente y las empresas más representativas del sector por su tamaño, que habitualmente están ubicadas en Montevideo y por lo tanto toman en cuenta consideraciones económicas que a veces no es el mismo entorno que ocurre en el interior. Por tanto, a veces los acuerdos que se celebran terminan siendo funcionales y razonables para una economía del área metropolitana, pero claramente perjudiciales para una pequeña empresa que está instalada en el interior, o no refleja la realidad de una pequeña empresa del interior”, dijo el economista.

“Hoy en día, la idea de usar los descuelgues y recurrir a mecanismos de flexibilización es ampliamente compartida para poder contemplar estas heterogeneidades manteniendo los Consejos de Salarios”, afirmó también.

“Cuando se habla de desindexar, la idea no es solamente desindexar salarios. La idea es desindexar precios en la economía. En esta economía lo que tenemos son muchos contratos privados que tienen cláusulas que todos conocemos, en el cual hay un mecanismo que dispara un ajuste en el contrato, ya sea el tipo de cambio, ya sea la inflación. En eso tenemos que trabajar, porque eso forma parte de la indexación de la economía”, agregó.

Al día Siguiente, Pereira marcó su discrepancia con Oddone.

“Yo tengo una diferencia con Gabriel y está bien que se tenga en un partido político como el Frente Amplio. Y sé lo que defiende el Frente Amplio, y no es lo que está defendiendo Gabriel. Pero él tiene derecho a defender esa idea”, dijo el presidente de la fuerza política en Canal 5 Noticias.

“Nosotros lo que creemos es que la negociación colectiva debe consultar a las partes todo el tiempo, a los trabajadores y a los empresarios, y esto implica que negocien efectivamente los más representativos. Pero ¿usted cree que no están protegiendo a la pequeña industria? Cuando nos hablan de la gran superficie contra el almacén, es que tienen salarios diferenciados. La gente tiende a pensar que el salario mínimo de un supermercado es igual al de un almacén, pero no es igual”, señaló.

