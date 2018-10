Por primera vez, la Justicia de Paysandú dio la custodia legal de un niño a una transexual

Locales

"Este fallo no cambia el hecho de que emocional y socialmente es mi hijo, pero me da más seguridad", dijo Nicole Vázquez a Montevideo Portal.

La Justicia de Paysandú falló ayer a favor de Nicole Vázquez, una transexual que solicitó la custodia legal de un niño de cuatro años.

En el 2014, tras descubrir que su sobrino no tenía a nadie que se hiciera cargo de él en la familia (estaba judicializado, internado en el INAU) inició los trámites para obtener la custodia legal. Nicole vive en Buenos Aires con su pareja, por lo que su objetivo era que se le diera la tenencia para poder convivir con el niño en la capital porteña.

Tras varias audiencias, Nicole logró que el niño se fuera temporalmente a vivir con ella, mientras se tomaba una resolución definitiva. Ello la forzaba a concurrir cada 30 días a Paysandú.

Según informó El Telégrafo y confirmó Montevideo Portal, la Justicia sanducera falló ayer a su favor y le concedió la tenencia legal del niño. "Hoy Paysandú hizo historia y demostró que le importa la lucha de la comunidad LGBT y el bienestar de los niños a vivir en familia. Estoy muy emocionada tras una lucha de tres años", dijo al término de la audiencia.



En conversación con Montevideo Portal, Nicole aclaró que se enteró de la existencia del pequeño debido a una llamada del INAU, que la contactó por ser la pariente más cercana del niño.

El chico estaba en dependencias del INAU desde su nacimiento. "La familia por parte de mi hermano no podía o no quería hacerse cargo del niño, por lo que comencé los tramites", dijo.

Nicole contó que inició los procedimientos a sus 25 años, sin ninguna experiencia en estos temas como para saber qué debía hacer o cómo actuar. Aclaró que debió sufrir un primer fallo negativo, luego de que la jueza Karen Ramos negara en primera instancia darle la custodia, aunque "había consenso de que se debía otorgar la tenencia". Luego de apelar, la Justicia le dio la razón en fallo unánime.

"Mientras tanto, en estos tres años tuve que presentarme con el niño cada 30 días en la Justicia de Paysandú, pagándome los traslados desde Buenos Aires hasta que se definiera", dijo.

Ahora, iniciará los trámites para convertirse legalmente en su madre, algo que ya siente "de corazón". "Él me dijo mamá desde el primer momento. Este fallo no cambia eso, pero me da más seguridad, porque emocional y socialmente es mi hijo, y yo soy su compañera de ruta", dijo Nicole.

A través de sus redes sociales, Nicole escribió: "Se hizo justicia, oficialmente y legalmente soy madre trans travesti. Hoy en Paysandú festejamos doblemente la aprobación de la media sanción del proyecto de Ley Trans en Uruguay y el parto de esta travesti".



"Estoy emocionada; lloramos en la calle, gritamos en la calle, cantamos en la calle y todo Paysandú vio a esta madre travesti llorar, gritar y cantar. Hoy parí una historia que quedará como precedente en Paysandú y en los juzgados. Gracias compañeras y compañeros por recibirme con tanto a amor", agregó.

"No vamos a dar ni un paso hacia atrás, manteniendo la misma convicción. Tenemos que conseguir trabajo como cualquier otra persona. Queremos dejar de ser el chiste de toda la sociedad y la burla, queremos comenzar a tener derechos como cualquier otra persona. Somos ciudadanas y vamos a hacer valer nuestro derecho", afirmo también en la calle en Paysandú, al referirse a la causa de las mujeres trans.