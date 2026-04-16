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Por miedo a su familia, menor de 15 años dio a luz sola y “guiada” por ChatGPT

Una adolescente de 15 años dio a luz en su vivienda sin asistencia médica, siguiendo indicaciones obtenidas a través de inteligencia artificial. El hecho ocurrió en la localidad de Ezpeleta, en la provincia argentina de Chubut, y generó conmoción en la comunidad.

El episodio salió a la luz luego de que una beba recién nacida fuera encontrada en las inmediaciones de la estación de tren. En un primer momento, se pensó que se trataba de un abandono, pero con el correr de las horas se reconstruyó lo ocurrido.

Según informó el canal Todo Noticias (TN), la joven había mantenido su embarazo en secreto y, sin la presencia de adultos ni controles médicos, debido al miedo que le generaba que su familia supiera lo que ocurría. Cuando el nacimiento fue inminente, la menor se encerró en el baño de su casa dispuesta a afrontar el parto sola y por sus propios medios, guiándose con ChatGPT.

Tras el nacimiento, que se produjo sin complicaciones, surgió la decisión de qué hacer con la recién nacida. En ese contexto, su novio, también menor de edad, ideó una maniobra para simular un hallazgo.

El joven trasladó a la beba hasta la estación ferroviaria de Ezpeleta, donde abordó a un hombre y le dijo que la había encontrado abandonada. Posteriormente, ambos se dirigieron a una dependencia policial, lo que activó el protocolo de emergencia.

La recién nacida fue asistida y trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Iriarte de Quilmes, donde quedó internada en el área de Neonatología para su evaluación.

Horas más tarde, la adolescente se presentó en el centro de salud y relató lo sucedido ante un equipo interdisciplinario, señalando que actuó atravesada por el miedo y la desesperación.

De acuerdo con la información disponible, tanto la madre como la beba se encuentran fuera de peligro y bajo seguimiento profesional.