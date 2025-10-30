Policiales

Por las malas: discusión terminó con hombre asesinado de un tiro en el pecho

La Jefatura de Policía de Durazno investiga un asesinato cometido durante la pasada madrugada en la capital de departamento.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho ocurrió en las calles Julio Bastos y Florenza. Allí, dos hombres discutían y el altercado pasó a las vías d hecho cuando uno de ellos le disparó en el pecho al otro.

El herido, un hombre de 27 años y poseedor de antecedentes penales, fue llevado al hospital local en compañía de su padre. Pese a los esfuerzos de e los médicos, a las 01:25 el centro de salud reportó su deceso.

Los investigadores descartan que el crimen obedezca al enfrentamiento entre bandas criminales que se ha instalado recientemente en la ciudad, y consideran que se trató de una pelea por cuestiones del momento. Tras perpetrar el crimen, el asesino huyó y, de momento, no ha sido localizado.

Ahora la policía recaba testimonios y analiza imágenes de las cámaras de la zona en procura de identificar y atrapar al agresor.