Por la espalda: video muestra violento asalto sufrido por turista uruguayo en Buenos Aires

Policiales

Nicolás, un joven uruguayo que se encontraba de paseo en la ciudad de Buenos Aires, se trajo como souvenir un pésimo recuerdo: fue asaltado violentamente y a plena luz del día en el coqueto barrio porteño de Palermo Soho.

El asalto ocurrió el pasado viernes 14 de abril, pero se hizo viral en las últimas horas debido a la publicación del registro en video.

Según consigna el portal noticioso Infobae, el hecho ocurrió sobre las 17:30 horas en la esquina de las calles El Salvador y Gurruchaga.

Tal como se aprecia en las imágenes, Nicolás estaba cruzando la calle cuando dos sujetos le saltaron literalmente encima y lo derribaron sobre el pavimento. Durante el forcejeo le robaron una bolsa de compras y luego huyeron en dos motocicletas que los aguardaban.

“Fue todo muy rápido: no duró más de diez segundos. Recuerdo que antes del robo crucé miradas con alguno de los delincuentes. Después, cuando sentí que me agarraban por la espalda, pensé que podía tratarse de un amigo que quería sorprenderme. Fue un poco violento, pero por suerte me ayudaron dos chicas que trabajaban en un bar de la esquina”, contó Nicolás al canal local TN.

Tania, trabajadora de un local cercano, fue una de las primeras personas que socorrieron al uruguayo. “Estaba muy asustado. Lo lastimaron un poco, pero por suerte no tanto. Me explicó que venía de hacer unas compras y que, cuando se dio cuenta de que lo estaban siguiendo, pensó en tomarse un taxi. No llegó a hacerlo: lo atacaron antes”, dijo.

Durante el asalto, Nicolás sufrió un corte superficial y declinó la asistencia de la ambulancia que llegó al lugar. En cuanto a pérdidas materiales, refirió que en la bolsa que le sustrajeron llevaba un reloj.

Nicolás vive en Francia hace más de veinte años. A pesar de su corpulencia —mide 1,80 metros y pesa más de 90 kilos— fue derribado por los atacantes, que lo tomaron por sorpresa.

“Fue muy violento: no se lo deseo a nadie. La realidad es que estuve caminando toda la tarde por Palermo y vi muchos policías en la zona. A mí me dio la impresión de que esto estaba muy coordinado”, aseguró.

Fuentes policiales dijeron a Infobae que el joven turista no radicó denuncia, pero el caso viene siendo investigado de oficio. Asimismo, se detalló que las imágenes captadas permiten relacionar el ilícito con otros similares cometidos en diversos barrios de la capital argentina.