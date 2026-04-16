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Por cielo y tierra: Intendencia de Canelones busca a un puma cerca de La Tahona

En las últimas horas, se hizo viral en redes la fotografía de un puma, presuntamente avistado en Villa El Tato, barrio canario que forma parte del municipio de Colonia Nicolich, cerca de La Tahona.

La imagen fue publicada por el programa radial pandense El Megáfono, que informó que le había sido enviada por una oyente.

Posteriormente, desde la Intendencia de Canelones se informó al noticiero Telemundo que se habían recibido reportes de vecinos acerca de un felino de gran porte deambulando por la zona. Según la información recabada, la comuna tomó intervención luego de que el alcalde local recibiera varios mensajes al respecto de la presencia del felino, cuyo aspecto se asemejaría al de un puma (Felis concolor). Ante esa situación, el alcalde del lugar trasladó al gobierno departamental la preocupación de los vecinos.

Por esa razón, la Intendencia desplegó un operativo que incluye el vuelo de drones por la zona y la presencia de personal del área de Bienestar Animal de la comuna de Canelones en los lugares donde podría aparecer el felino.



Los avistamientos de pumas no son frecuentes en Uruguay. Los reportes recientes son todos al norte del río Negro y lejos de áreas pobladas. En ese sentido, las autoridades consideran que el animal escapó de una finca en un barrio privado de la zona.

Imagen manipulada

Posteriormente, desde Alternatus Uruguay, estación de cría de reptiles situada en Pan de Azúcar, Maldonado, se denunció que la imagen estaba editada.

“Mediante consultas con especialistas y en contacto con la persona que circuló inicialmente la imagen, pudimos corroborar que se trató de una ‘broma’ y que se hizo un montaje del felino en una foto que él sacó en el lugar vacío”, refirieron.

La circulación de ese tipo de imágenes no es nueva. En enero último, circuló una fotografía de cachorros de puma, presuntamente tomada en Salto. Sin embargo, resultó ser una captura de un video grabado en Chaco, Argentina.

No hay por qué asustarse

Otrora endémico del Uruguay, hoy el puma es una auténtica rareza en nuestro país. Y pese a su aspecto imponente y sus grandes colmillos, no representa una amenaza para los seres humanos.

En todo el mundo, los incidentes entre pumas y personas son excepcionales y por lo general ocurren cuando los felinos se sienten amenazados o acorralados por la presencia humana. Sin embargo, como todo depredador oportunista, el puma puede atacar a personas vulnerables, como niños pequeños o personas lisiadas.

En caso de toparse con uno de estos animales —algo poco probable en Uruguay, pero no tan raro en otros países del continente—, conviene seguir los siguientes consejos:

* Mantener la calma.

* No agacharse ni sentarse. Permanecer erguido.

* Estar siempre de frente al animal para no perder nunca contacto visual.

* No acercarse al animal, sobre todo si está comiendo o con sus crías.

* En caso de estar con niños, tomarlos en brazos para que no corran.

* Alejarse caminando despacio, hacia atrás. No correr.

* No acorralarlo y dejarle siempre una vía de escape.

Si el puma se vuelve agresivo:

* Levantar los brazos y agitar la ropa para parecer más grande

* Gritar fuerte.