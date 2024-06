Política

Pomiés: chats y denuncias al gobierno “apenas movieron la aguja y no hubo impacto fuerte”

Montevideo Portal

La directora ejecutiva de la consultora Cifra, Mariana Pomiés, brindó una rueda de prensa este martes en el que analizó, según los datos recogidos y analizados por la encuestadora, el escenario político electoral en el país actualmente.

La socióloga dijo que desde Cifra se ven “dos mitades dos parejas” de cara a octubre y recordó que la definición en dos últimas elecciones “fue muy pareja”.

“No vemos cambios sustanciales en los últimos cinco años que hayan hecho mover esa situación. La tendencia en Uruguay es que los cambios nos cuestan a los uruguayos. Para cambiar hay que estar muy enojado, tiene que estar pasando algo muy fuerte para que los uruguayos tomen ese tipo de decisiones. No estoy diciendo que la oposición no podría ganar, pero va a ser un partido muy difícil. Le va a costar mucho a cualquiera de las dos mitades ganar en octubre”, valoró, según consignó el periodista Leonardo Sarro.

Pomiés prosiguió su análisis y dijo que si “el gobierno funciona bien en cualquier lugar del mundo tiene la ventaja de que la gente suele darle una carta de crédito más”.

“El tema es si esos que no le dan la carta de crédito están suficientemente enojados como para arrastrar a otros o no. [Las denuncias y los chats] que fueron divulgados afectaron al gobierno, pero no tanto a la gestión del presidente que sigue siendo muy bien evaluada”, apuntó.

Y añadió sobre este último punto: “La gente está mucho menos pendiente de estas cosas de lo que nosotros nos imaginamos. Lo que hemos visto en el último año y medio es que las cosas pasaban y apenas movían la aguja. Son temas que no parecen haber tenido un impacto fuerte”.

Indiferencia

Por su parte, el director de Factum, Eduardo Bottinelli, recordó, en base a la encuesta divulgada en VTV Noticias este lunes, que para “octubre el Frente Amplio está mejor de lo que estaba hace cinco años”.

“Hoy la estimación de voto es cinco puntos más con respecto a 2019. La gran duda en todo caso es hasta donde llega el posible crecimiento y si le da para tener la mayoría parlamentaria. Hoy parece estar relativamente cerca, pero no podemos afirmarlo”, desarrolló en diálogo con Sarro.

Sobre una potencial segunda vuelta o balotaje, Bottinelli, el también sociólogo señaló que se presenta “muy disputada en principio”.

“Los oficialismos traccionan y sobre todo lo que tenemos es una coyuntura especial. Claramente el oficialismo tracciona positivamente cuando la situación del país, en particular la económica, está bien. El tema es cuando estamos en una coyuntura extraña. Por un lado, el presidente tiene una buena imagen y aceptación. Además, la situación económica empieza a verse un poco mejor, pero aumenta la preocupación por la seguridad. Aumenta el descontento. Se cruzan esas distintas variables que desnaturaliza esa tracción del oficialismo”, reflexionó el director de Factum.

Agregó que hay un sector de la población “muy enojado que ya tiene decidido votar al FA y otro sector contento que también ya tiene decidido a quien votar”.

“En el medio lo que hay primero es bastante indiferencia a lo que está sucediendo en la política. Por otro lado, más que enojo lo que se ve es cierta desilusión, que no es solamente con este gobierno, pero se ve cuando se hurga más en el tema de la seguridad. Esto es un problema, porque ni el FA ni este gobierno están dando la respuesta que la gente quiere”.

Las declaraciones de los analistas se dieron en el marco de un nuevo desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM), en la que también disertó el director de Opción Consultores, Rafael Porzecanski.

Montevideo Portal