Políticos, jerarcas de gobierno y colegas dieron su último adiós a Yannuzzi en las redes

Locales

Montevideo Portal

Falleció Enrique Yanuzzi en las primeras horas de este domingo a sus 71 años. Así lo confirmó el relator Alberto Kesman, con quien formó dupla de transmisiones de fútbol en Radio Universal durante muchos años. El también fallecido Ariel del Bono completó este tridente que durante décadas fue el más escuchado de la radiofonía uruguaya.

La noticia generó conmoción en las redes sociales y una gran cantidad de colegas, políticos y jerarcas de gobierno saludaron públicamente y lamentaron la noticia. Uno de ellos fue el director de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) Sebastián Bauzá.

“Qué triste noticia. Un Sr. Quique, un amigo de muchos años, un gran periodista, un Papal de ley”, escribió Bauzá en su cuenta de Twitter.

Desde el periodismo deportivo no faltó ni una persona en recordarlo. Tanto Diego como Carlos Muñoz lo recordaron en las redes, destacaron que lo extrañarán y recordaron los consejos que les dio. “Quique querido. Me queda el consuelo de que los últimos años los pasaste en tu lugar en el mundo, los viviste como querías vivirlos. Me quedan también, para siempre, tus consejos. Gracias, muchas gracias por todo. Te voy a extrañar”, narró Diego Muñoz.

El mundo político también saludó al reconocido panelista y comentarista. El exintendente de Montevideo Christian Di Candia recordó un reconocido dicho entre Yannuzzi y Kesman, que invitaban a “no comerse la pastilla” y recordó cuando era chico y lo escuchaba en la radio.

“Después del Quique Yanuzzi ya no hay que avisar nada. Se me fueron años de infancia en Nuevo París, Belvedere y Prado con la Spika del viejo comentando las cuadras vacías entre ladridos lejanos. Es un día triste. Te quise mucho Quique. Descansá en paz”, recordó.

Por su parte, el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva compartió un tuit del periodista Federico Buysan y calificó al hecho como una “triste noticia”.

Pah que noticia triste. Que descanse en Paz. https://t.co/7tuZpYSU4k — Sebastian Da Silva (@camboue) September 12, 2021

??Inmensa tristeza por la muerte de Quique Yanuzzi. Sus “previas” en la 22 fueron únicas. Gran Conductor radial y gran compañero de trabajo. Auriblanco perdió a su hincha número 1… Hoy no “reina la alegría” en el Barrio Bella Vista ?? — Aldo Silva Alfonso (@aldo_silva12) September 12, 2021

No se coman la pastilla. Después del Quique Yanuzzi ya no hay que avisar nada. Se me fueron años de infancia en Nuevo París, Belvedere y Prado con la Spika del viejo comentando las cuadras vacías entre ladridos lejanos. Es un día triste. Te quise mucho Quique. Descansá en paz. — Christian Di Candia (@chdica) September 12, 2021

Descansa en paz Quique querido, un abrazo a su familia y amigos. pic.twitter.com/bbpDfaxSKS — Min. Diego González González (@diegodelacurva) September 12, 2021

No se coman la pastilla. Después del Quique Yanuzzi ya no hay que avisar nada. Se me fueron años de infancia en Nuevo París, Belvedere y Prado con la Spika del viejo comentando las cuadras vacías entre ladridos lejanos. Es un día triste. Te quise mucho Quique. Descansá en paz. — Christian Di Candia (@chdica) September 12, 2021

Siendo niño escuché millones de veces: "Te comiste la pastilla Yannuzzi". En el año 1997 decidí estudiar periodismo en el "Taller de radio" de Álvaro Santos y Enrique Yannuzzi. Toda mi vida lo tuve presente. #QEPD "Quique", mi saludo a toda su familia. pic.twitter.com/f79nQortRr — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) September 12, 2021

La muerte nos deja sin palabras, que decir, adiós Quique Yanuzzi, colega, compañero de viajes, un buen tipo, lleno de palabras, perdemos uno de los buenos. — Ricardo Piñeyrúa (@profepineyrua) September 12, 2021

"No se coman la pastilla" . El Quique era cra de verdad. Flor de tipo un campeón de la vida. Tremanda tristeza. Abrazo enorme a todos sus seres queridos. — El Piñe (@ElPineyrua) September 12, 2021

Nos dejó un señor.

QEPD Quique Yanuzzi. — Eleonora Navatta (@EleonoraNavatta) September 12, 2021

Todo el equipo de 970 Universal lamenta profundamente el fallecimiento de un gran compañero como Enrique Yannuzzi.



Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a quienes compartieron en esta casa tantos años de trabajo.



¡Adiós Quique querido, gracias por tanto! pic.twitter.com/WrtzLXcj9m — 970 Universal (@universal970) September 12, 2021

Se fue uno de los grandes del periodismo deportivo de nuestro país. Referente de varias generaciones. Muchos nos criamos escuchando sus cometarios en radio y tv. Un saludo especial a la familia y a los amigos de Quique Yanuzzi. pic.twitter.com/tmuWF53cnE — Daniel Caggiani (@DCaggiani) September 12, 2021

El periodismo deportivo y el futbol en ???? de duelo por la partida del "Quique". QEPD https://t.co/PzCI61DLH3 — Alejandro Figueredo (@afigue2010) September 12, 2021

Quique querido. Me queda el consuelo de que los últimos años los pasaste en tu lugar en el mundo, los viviste como querías vivirlos. Me quedan también, para siempre, tus consejos. Gracias, muchas gracias por todo. Te voy a extrañar. — Diego Muñoz (@diegomunoz75) September 12, 2021

Que triste noticia un Sr Quique , un amigo de muchos años un gran periodista un Papal de ley ! https://t.co/D9SgpczUwr — Sebastián Bauzá (@Sebabauza61) September 12, 2021

Montevideo Portal