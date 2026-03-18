Policías de Uruguay y Brasil capturaron a presunto líder de grupo narco transnacional

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El Ministerio del Interior informó que fue capturado un hombre señalado como presunto líder de Primer Comando de la Frontera (PCF), una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, en la ciudad de Río Branco, Cerro Largo.

El hecho se dio en un operativo coordinado con la Policía Federal de Brasil.

Según detalló la cartera, el detenido es Mario Gastón Fernández Pascal, uruguayo de 37 años y “de alto valor en la lucha contra el narcotráfico”.

El hombre era requerido por la Brigada Antidrogas de Maldonado en el marco de la Operación “Santa”, relacionada con la incautación de 50 kilos de pasta base, y además es investigado por su presunta vinculación con la Operación “Trieno”, llevada adelante en abril de 2025, donde se incautaron 130 kilos de droga ocultos en un camión, señala el comunicado del ministerio.

Según la información brindada, se realizó un allanamiento a una vivienda ubicada en Río Branco en el que se detuvo al sospechoso, así como también a una mujer de 31 años.

Durante el operativo, los efectivos incautaron una camioneta con matrícula brasileña, así como dinero en efectivo: $ 74.980 y US$ 466.

“El procedimiento refleja la relevancia de la cooperación entre las jefaturas del interior, las direcciones especializadas de Montevideo y las fuerzas de seguridad de Brasil, lo que permitió desarticular a un actor clave en la logística del tráfico de estupefacientes en la zona de frontera”, finaliza el comunicado del Ministerio del interior.

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