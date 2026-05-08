Policías a caballo persiguieron y detuvieron a un ladrón que robó una bicicleta: el video

Montevideo Portal

Una secuencia poco habitual se registró en las últimas horas en Montevideo: cuatro efectivos policiales montados a caballo protagonizaron una persecución por las calles de La Blanqueada tras sorprender a un hombre en el momento en que robaba una bicicleta.

Según informó el Ministerio del Interior, el hecho comenzó en la intersección de Luis Alberto de Herrera y Dionisio Oribe. Los efectivos, pertenecientes a la Guardia Republicana, realizaban un patrullaje de rutina en la zona cuando observaron el hurto.

De inmediato, cruzaron la avenida al galope y se lanzaron detrás del sospechoso, que intentó darse a la fuga con la bicicleta robada. La persecución fue breve: los cuatro efectivos lograron interceptar y reducir al hombre sin que este pudiera escapar.

El Ministerio del Interior difundió el video del procedimiento, en el que se aprecia la reacción de los efectivos. Tras ser puesto a disposición de la Justicia, el detenido, de 28 años, fue condenado como autor de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa.