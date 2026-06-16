Policía realizó allanamientos en Marconi por intensa balacera; incautaron armas y droga

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En el marco de los despliegues policiales determinados por el Ministerio del Interior tras la serie de tiroteos ocurridos a inicios de junio en los barrios Marconi, Las Acacias y el barrio Capra, la Policía logró detener a 13 personas e incautar armas y drogas.

El pasado 5 de junio, la cartera desplegó un operativo en los barrios afectados que “consiste en una nueva forma de intervenir en zonas que han demostrado tener cierta complejidad en los últimos días”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro.

La Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, junto con la Dirección General de Operaciones Especiales (Digoe), realizaron en la tarde de este martes 10 allanamientos en Marconi.

El accionar policial se realizó con el objetivo de “desarticular grupos criminales que operan en la zona”. Tras los operativos, 13 delincuentes fueron arrestados, entre ellos cuatro menores de edad.

Además, los efectivos policiales lograron incautar más de $ 50.000, cinco armas de fuego, siete motos, un chaleco antibalas robado a la Policía, 15 celulares y más de 270 envoltorios de sustancia estupefaciente.

En la madrugada del pasado miércoles, en el barrio Marconi, se registró una serie de ráfagas de disparos. Tras el hecho, la Policía logró incautar 119 casquillos de bala calibre 9 mm, un proyectil y varios fragmentos de bala, todo ello esparcido por la vía pública.

Ese mismo día, también se registraron disparos en el complejo Las Acacias, lugar en el que un equipo de fútbol infantil entrenaba, por lo que debió suspender la actividad.

Días después, en el barrio Capra, se registró un tiroteo en el cual dos adultos y un niño de 10 años resultaron heridos.