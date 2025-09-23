Policiales

Policía rastreó celular desde el que mandó un video “el Pelón” y allanó la casa; no estaba

Montevideo Portal

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, a cargo de la investigación encabezada por Fiscalía por el asesinato de Thalía, una joven que recibió una bala en el pecho cuando se encontraba en su auto en Playa Verde, habló de la búsqueda de José Carlos Machado, alias el Pelón, un delincuente con antecedentes requerido por la Fiscalía por estar implicado en este y otros dos asesinatos.

“Venimos trabajando firme y con mucho respeto, tanto desde la Jefatura de Policía de Maldonado como desde la de Canelones”, indicó entrevistado por el programa radial local Frecuencia abierta.

Trezza contestó a los dichos de Machado en un video difundido días atrás en medios de comunicación en el que afirmaba que las autoridades tenían orden de matarlo. En este sentido, aclaró que “no existe la orden de matar en Uruguay, por más peligroso que sea un delincuente”.

“Este señor tiene la orden de captura por la imputación de tres delitos de homicidio. Para que quede claro: cuando una fiscalía, previo al proceso, da la autorización de la publicación de la foto, es porque hay muchos elementos de prueba, que yo no puedo hacer hoy públicos porque hacen a la investigación”, explicó.

De acuerdo con Trezza, el caso del Pelón “es similar” a lo que ocurrió con Claudio Cancelo, el criminal que estuvo prófugo de la policía luego de cometer un triple homicidio el 23 de diciembre de 2023 en La Floresta (Canelones). Luego fue encontrado y, en junio de este año, fue condenado a 28 años de prisión.

“Cancelo decía que estaba todo mal. Hoy está purgando una condena de casi 30 años. Entonces, para hacer justicia y para llevar tranquilidad a esa familia, tenemos que dar con esta persona, someterla a la Justicia uruguaya y que cumpla lo que tiene que cumplir”, expresó.

Asimismo, la autoridad policial dio cuenta de que, luego de que se les mandó ese video a algunos periodistas, la Policía rastreó la localización del número desde el que fue enviado y allanó la casa en donde estaba el celular usado.

“Hay cosas que nosotros no decimos porque hacen a la investigación. En la finca se incautaron un arma y droga. No estaba él, lamentablemente”, indicó, y detalló que “ha habido múltiples actuaciones en silencio, que no han tenido resultados positivos”.

En cuanto a dónde se localiza el requerido, afirmó que “el radio de él siempre fue Canelones, allí en Colonia Nicolich, Solymar Norte y Pando Norte; en las afueras”, y reveló que “las últimas actuaciones” de la Policía han sido en esa zona.

“Él venía [a Maldonado] a buscar un lugar donde cobijarse, como disparando de Canelones, y no lo encontró”, contó.

En otro pasaje de la entrevista, el jefe de Policía afirmó que, si pudiera decirle algo al Pelón, le pediría “que se entregue”, aunque afirmó: “No creo que eso suceda porque él sabe que enfrenta una pena muy grande”.

Consultado sobre si Machado le podía hacer llegar otro mensaje a la Policía, Trezza afirmó que sí. “Vaya a saber qué es lo que pasa por esa cabecita. Son muchos días. Lo malo es que hizo mucho daño”, completó.

