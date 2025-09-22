Internacionales

Policía mató a su esposa y alegó accidente, pero un video reveló la verdad

Un terrible caso de feminicidio perpetrado por un sargento de la Policía Militar indigna por estos días a la opinión pública brasileña. Las manifestaciones de repudio en redes se multiplicaron luego de que la evidencia dejara al descubierto las mentiras con las que el agresor intentó encubrir su crimen.

Shayene Araújo Alves dos Santos, de 27 años, recibió un disparo en la nuca y a quemarropa el pasado 16 de setiembre. En el momento de los hechos, la víctima estaba junto a su pareja, el sargento Renato Cesar Guimarães Pina, de 42 años, en la casa de ambos en el municipio carioca de Maricá.

La joven fue trasladada en estado crítico al Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara de Maricá por su pareja. Pese a los esfuerzos de los médicos, sufrió un paro cardíaco y falleció.

Versiones falsas y silencio

El comisario Willians Batista de Souza, a cargo de la Comisaría de Homicidios de Niteroi, contó el modo en el que el homicida, ahora detenido, intentó disfrazar lo ocurrido.

“Este incidente fue reportado a la Comisaría de Policía de Maricá como un accidente, pero inmediatamente iniciamos las labores de inteligencia y forense. El análisis de la escena del crimen, el cuerpo de la víctima y las declaraciones de los testigos demostraron que esta versión inicial era fantasiosa y no pudo haber sucedido como él lo denunció”, dijo el uniformado en declaraciones recogidas por CNN Brasil.

Entre la evidencia colectada por los investigadores, había un registro de cámaras de vigilancia que recogía el momento del crimen. Parte de esa filmación fue divulgada públicamente.

Según Batista, Pina intentó cambiar su versión varias veces antes de optar por guardar silencio, acompañado de su abogado. La investigación también reveló antecedentes de violencia doméstica.

“Tenía una relación conflictiva. Tenía la costumbre de agredir a la víctima, amenazarla con un arma de fuego e incluso disparar cerca de ella en otras ocasiones. Desafortunadamente, estos antecedentes culminaron en este feminicidio”, declaró Souza.

En un comunicado, el mando de la Policía Militar repudió vehementemente el acto del sargento e informó que, una vez que la Inspección General tenga en su poder el informe de detención emitido por la Policía Civil, se abrirá una Investigación Policial Militar sobre el caso, que podría resultar en la exclusión del policía.

Shayene Araújo tenía un hijo de 10 meses, fruto de su relación con el matador, y un niño de 9 años nacido de un vínculo anterior.

Posible premeditación

Dayane Araújo, hermana de la víctima, dijo que ella y el asesino estaban juntos hacía tres años, y que la relación era turbulenta. Hasta hace dos meses, vivían todos juntos en la casa de la madre de ella, en la localidad de Itaboraí, pero él insistió para que se mudaran solos a Maricá.

“Se llevó a mi hermana de casa para matarla”, aseguró Dayane en declaraciones al portal noticioso G1.