Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Policiales

Ampliaremos

Policía investiga robo piraña en una joyería de Carrasco; amenazaron de muerte al dueño

El hecho ocurrió en la tarde de este lunes, en el cruce de las calles Rivera y Costa Rica.

08.09.2025 17:10

Lectura: 1'

2025-09-08T17:10:00-03:00
Compartir en

Montevideo Portal

Delincuentes robaron en la tarde de este lunes una joyería en el barrio Carrasco, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a Montevideo Portal.

Seis hombres llegaron en tres motos al local sobre las 14:25 horas, ubicado en las calles Avenida Rivera y Costa Rica. Tres de ellos entraron.

Tras romper varias vidrieras, robaron mercadería y escaparon. 

El dueño de la tienda declaró a los efectivos que los delincuentes ingresaron tumbando la puerta a patadas. Luego, fueron a la oficina principal “exigiendo mediante amenazas de muerte que abriera la caja fuerte, hurtando los objeto que se encontraban allí”.

Policía trabaja en el caso.

Montevideo Portal

Te puede interesar Conexión Ganadera: Fiscalía detectó movimientos millonarios hacia cuenta en España


\