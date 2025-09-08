Policía investiga robo piraña en una joyería de Carrasco; amenazaron de muerte al dueño

Montevideo Portal
Delincuentes robaron en la tarde de este lunes una joyería en el barrio Carrasco, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a Montevideo Portal.
Seis hombres llegaron en tres motos al local sobre las 14:25 horas, ubicado en las calles Avenida Rivera y Costa Rica. Tres de ellos entraron.
Tras romper varias vidrieras, robaron mercadería y escaparon.
El dueño de la tienda declaró a los efectivos que los delincuentes ingresaron tumbando la puerta a patadas. Luego, fueron a la oficina principal “exigiendo mediante amenazas de muerte que abriera la caja fuerte, hurtando los objeto que se encontraban allí”.
Policía trabaja en el caso.
