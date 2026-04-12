Policiales

Policía investiga el homicidio de un joven de 19 años en Lezica

Montevideo Portal

En el presente domingo en horas del mediodía ocurrió un homicidio entre las calles Gioia y Camino Aviadores Civiles, en el barrio de Lezica.

Autoridades policiales concurrieron al lugar tras recibir el reporte de que una persona había sido herida con un arma de fuego. Al llegar a un domicilio ubicado en las inmediaciones del lugar, constataron que un joven de 19 años se encontraba sin signos vitales, según informó la Jefatura de Policía de Montevideo mediante un comunicado.

De acuerdo con información primaria, dos individuos en moto presuntamente entraron al predio, realizaron múltiples disparos y se fugaron. En el lugar de los hechos se incautó un cartucho y tres vainas. Personal médico constató el fallecimiento de la víctima.

El hecho está siendo investigado por las autoridades.

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