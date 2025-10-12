Policía investiga desaparición de taxista; auto fue hallado incendiado en Santa Catalina

Un taxista está desaparecido desde el viernes y
su auto fue encontrado en la tarde del sábado en Santa Catalina, según informó Telenoche
(Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del
Interior.
El vehículo fue encontrado incendiado y la
Policía investiga el caso; no se encontraron indicios del hombre.
Según vecinos de la zona, el auto apareció el
sábado en el lugar.
El taxista debía llegar en la noche del viernes
a cumplir un turno y no contestó comunicación alguna.
