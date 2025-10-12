Contenido creado por Tomás Gutiérrez
Policiales

Misterio

Policía investiga desaparición de taxista; auto fue hallado incendiado en Santa Catalina

No se encontraron indicios del hombre en el vehículo. Según vecinos de la zona, el coche apareció el sábado en el lugar.

Un taxista está desaparecido desde el viernes y su auto fue encontrado en la tarde del sábado en Santa Catalina, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

El vehículo fue encontrado incendiado y la Policía investiga el caso; no se encontraron indicios del hombre.

Según vecinos de la zona, el auto apareció el sábado en el lugar.

El taxista debía llegar en la noche del viernes a cumplir un turno y no contestó comunicación alguna.

