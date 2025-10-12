Policiales

Policía investiga desaparición de taxista; auto fue hallado incendiado en Santa Catalina

Montevideo Portal

Un taxista está desaparecido desde el viernes y su auto fue encontrado en la tarde del sábado en Santa Catalina, según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal con fuentes del Ministerio del Interior.

El vehículo fue encontrado incendiado y la Policía investiga el caso; no se encontraron indicios del hombre.

Según vecinos de la zona, el auto apareció el sábado en el lugar.

El taxista debía llegar en la noche del viernes a cumplir un turno y no contestó comunicación alguna.

Montevideo Portal