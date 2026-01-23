Policía intensifica acciones para retirar a personas de la calle: “No hay fecha de cierre”

Policiales

La Jefatura de Policía de Montevideo intensificó los operativos de retiro de personas en situación de calle y desmantelamiento de campamentos en espacios públicos. Así lo explicó el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, durante una rueda de prensa realizada en la plaza Joaquín Suárez, donde se desarrolló una intervención reciente.

Rodríguez señaló que estos procedimientos no comenzaron recientemente. “El comienzo ha sido en el invierno, en el marco del operativo frío polar en junio, para no permitir que ningún ciudadano pernocte en la calle”, explicó.

En ese sentido, indicó que las acciones se apoyan en la Ley 19.120, conocida como Ley de Faltas, que “prohíbe la ocupación de espacios públicos y la permanencia de las personas en esos lugares”.

Consultado sobre la respuesta de las personas intervenidas, el subjefe afirmó que, en general, aceptan retirarse. “Se ha dado que las personas han aceptado. Obviamente la gente tiene un abordaje, se le explica el por qué la situación. Muchos de ellos ya saben; tienen conocimiento de que no pueden permanecer en estos lugares”, indicó.

Por otra parte, reconoció que existen situaciones complejas vinculadas a adicciones, problemas de salud mental o recientes salidas del sistema penitenciario. “Se los invita y a su vez se les hace un acompañamiento y se los lleva”, detalló.

El jerarca policial destacó que, hasta el momento, no se han visto menores de edad en estos campamentos a la intemperie y aclaró que en los casos en que las personas están acompañadas por mascotas, estas también son trasladadas junto a sus dueños a los centros de referencia.

“Aquí no se levanta lo que refiere a la ropa, a la vestimenta de esas personas, sino que se la llevan hacia ese lugar del Mides, y sí lo que se lleva son residuos, colchones y cartones”, añadió.

Por último, señaló que “no hay una fecha de cierre ni de finalización” de estos operativos.

